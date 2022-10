【人工智能】美國公布《AI權利法案藍圖》　保障民眾私隱及不受歧視

▲ 白宮表示,有證據表明誤用AI會為人類生活帶來威脅,例如一些管理醫療保健的AI算法,並未優先考慮黑人患者的需求。(法新社)

當生活涉及愈來愈多人工智能(AI)技術,大眾亦更關注AI在道德、偏見與安全上的議題。美國白宮發布《AI權利法案藍圖》(Blueprint for an AI Bill of Rights),概述了5大原則指導自動化系統的設計、使用和部署,以保護民眾在AI時代下獲得應有權利和自由。

信貸評級 存在歧視性算法

白宮表示,有證據表明誤用AI會為人類生活帶來威脅,例如一些管理醫療保健的AI算法,並未優先考慮黑人患者的需求;又或在分析信貸評級方面,存在歧視性的算法等。

為加強人類以最高價值觀的方式使用科技,白宮發布《AI權利法案藍圖》作為保護所有人免受AI威脅的社會指南,並提出5大應用原則:

1. 安全和有效的系統(Safe and Effective Systems)。大眾應該受到保護,免受不安全或無效的系統影響。

2. 算法歧視保護(Algorithmic Discrimination Protections)。大眾不應面臨算法的歧視,系統應以公平的方式使用和設計。

3. 數據私隱(Data Privacy)。大眾應該通過內置的保護措施來防止濫用數據的行為,並對有關他們的數據的使用方式擁有代理權。

4. 通知和解釋(Notice and Explanation)。大眾在使用自動化系統時,應理解它是如何運作,以及甚麽因素會影響系統對他們的結果。

5. 人為選擇替代、考慮及退出(Human Alternatives, Consideration and Fallback)。大眾在使用AI系統時,能夠在適當的時候選擇退出,並且可能接觸到一個能夠迅速協助和處理他們所遇到的問題的人。

