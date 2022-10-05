【人工智能】美國公布《AI權利法案藍圖》　保障民眾私隱及不受歧視

▲ 白宮表示，有證據表明誤用AI會為人類生活帶來威脅，例如一些管理醫療保健的AI算法，並未優先考慮黑人患者的需求。（法新社）

當生活涉及愈來愈多人工智能（AI）技術，大眾亦更關注AI在道德、偏見與安全上的議題。美國白宮發布《AI權利法案藍圖》（Blueprint for an AI Bill of Rights），概述了5大原則指導自動化系統的設計、使用和部署，以保護民眾在AI時代下獲得應有權利和自由。

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信貸評級 存在歧視性算法

白宮表示，有證據表明誤用AI會為人類生活帶來威脅，例如一些管理醫療保健的AI算法，並未優先考慮黑人患者的需求；又或在分析信貸評級方面，存在歧視性的算法等。

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為加強人類以最高價值觀的方式使用科技，白宮發布《AI權利法案藍圖》作為保護所有人免受AI威脅的社會指南，並提出5大應用原則：

1. 安全和有效的系統（Safe and Effective Systems）。大眾應該受到保護，免受不安全或無效的系統影響。

2. 算法歧視保護（Algorithmic Discrimination Protections）。大眾不應面臨算法的歧視，系統應以公平的方式使用和設計。

3. 數據私隱（Data Privacy）。大眾應該通過內置的保護措施來防止濫用數據的行為，並對有關他們的數據的使用方式擁有代理權。

4. 通知和解釋（Notice and Explanation）。大眾在使用自動化系統時，應理解它是如何運作，以及甚麽因素會影響系統對他們的結果。

5. 人為選擇替代、考慮及退出（Human Alternatives, Consideration and Fallback）。大眾在使用AI系統時，能夠在適當的時候選擇退出，並且可能接觸到一個能夠迅速協助和處理他們所遇到的問題的人。

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責任編輯：陳卓賢