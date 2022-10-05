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【蘋果供應鏈】富士康9月創月度最高銷售紀錄　蘋概股造好、舜宇瑞聲分別揚近9％及8％

股市 11:19 2022/10/05

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富士康8月份創月度最高銷售紀錄，蘋概股造好。

蘋果（美：AAPL）供應商之一的富士康公佈，9月份收入8223億元新台幣，按年及按月分別升40.4％及83.2％，創下月度最高銷售紀錄。富士康指，收入大增是由於新產品面世、大規模生產順利，以及智能消費電子產品分部表現強勁所推動。

不過，富士稱對第4季前景審慎正面，指須密切留意通脹、疫情及供應鏈的變化。

另外，蘋果公佈2021財政年度供應商名單，名單顯示合共逾180間供應商中，於美國設有生產設施的供應商共有48間，較之前1年的25間為多。不過，大多數供應商在內地均設有廠房，作為蘋果供應鏈的一部份。

蘋果概念股周三早上造好，截至早上11時15分，舜宇 （02382） 升8.6％、瑞聲 （02018） 升7.7％、丘鈦 （01478） 及高偉 （01415） 分別升近7％及逾5％。

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記者：余倩敏

美股 港股 高偉電子（01415） 丘鈦科技（01478） 瑞聲科技（02018） 舜宇光學科技（02382） 蘋果（Apple，美：AAPL） 富士康

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