【蘋果供應鏈】富士康9月創月度最高銷售紀錄　蘋概股造好、舜宇瑞聲分別揚近9％及8％

▲ 富士康8月份創月度最高銷售紀錄，蘋概股造好。

蘋果（美：AAPL）供應商之一的富士康公佈，9月份收入8223億元新台幣，按年及按月分別升40.4％及83.2％，創下月度最高銷售紀錄。富士康指，收入大增是由於新產品面世、大規模生產順利，以及智能消費電子產品分部表現強勁所推動。

不過，富士稱對第4季前景審慎正面，指須密切留意通脹、疫情及供應鏈的變化。

另外，蘋果公佈2021財政年度供應商名單，名單顯示合共逾180間供應商中，於美國設有生產設施的供應商共有48間，較之前1年的25間為多。不過，大多數供應商在內地均設有廠房，作為蘋果供應鏈的一部份。

蘋果概念股周三早上造好，截至早上11時15分，舜宇 （02382） 升8.6％、瑞聲 （02018） 升7.7％、丘鈦 （01478） 及高偉 （01415） 分別升近7％及逾5％。

【石Sir一周前瞻及異動股】金沙中國、石藥集團、三生製藥

相關文章：

【元宇宙】蘋果CEO庫克與朱克伯格再唱反調 「AR是未來趨勢、不看好元宇宙」

【AAPL】蘋果據報放棄增產600萬部iPhone 14 中國銷量傳跌11%、蘋果開市跌逾4%

記者：余倩敏