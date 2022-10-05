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特朗普要求最高法院 准特別主事官審查FBI繳獲文件

環球社會熱點 11:06 2022/10/05

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美國地區法院上月任命獨立主事官，審查聯邦調查局（FBI）8月於前總統特朗普名下海湖莊園搜出的一批敏感文件，但遭上訴法院的裁決阻止。特朗普一方周二（4日）要求最高法院推翻下級裁決，允許特別主事官審查FBI繳獲的文件。

新書揭美前總統特朗普八大秘密 幾乎怒炒伊萬卡與女婿 【下一頁】

美國司法部早前指佛州地區法官坎農（Aileen Cannon）任命獨立主事官阻礙刑事調查，要求第11巡迴上訴法院取消這項命令。上訴法院駁回坎農的判決。

特朗普（Donald Trump）一方要求最高法院介入本案，推翻上訴法院的裁決。特朗普一方指上訴法院無權否決初審法官、決定司法部可重獲相關文件訪問權及禁止特別主事官審查這批文件。

特朗普一方認為，即使上訴法院允許司法部重新取得相關文件繼續刑事調查本身並無錯，但這項裁決欠缺限制特別主程序的管轄權。

他們認為第11巡迴法院的動議依賴於未決上訴管轄權的原則，通常不贊成對非最終或中間決定的上訴，不應該干預特別主事官的審查範圍。

特朗普一方爭辯指，相關資料或出於國家安全目的被標記為機密，同時也是個人文件。

如最高法院撤銷上訴法院的裁決動議，代表特朗普可能仍有機會將這100份文件重新納入特別總審查，也有機會將部分文件排除在FBI的調查之外。

特朗普的動議只尋求讓特別主事官能夠審查這100份文件，以獲得潛在特權保護，而未能干預上訴法院允許司法部使用這批資料來進行刑事調查。

而且即使最高法院審查此案，特朗普也將會面對重大挑戰。即使最高法院目前有6名保守派法官，而其中3名是由特朗普任命，但他們未必會作出有利於特朗普的裁決。

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責任編輯：鄭錦玲

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