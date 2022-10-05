  • 30°C
香港時間 : 20221005日 (週三) 11:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國泰293】國泰航空周五舉行疫後首次大型招聘日　目標18至24個月聘2000名機艙服務員

股市 10:56 2022/10/05

分享：

分享：

【國泰293】國泰航空周五舉行疫後首次大型招聘日　目標18至24個月聘2000名機艙服務員

國泰航空 （00293） 在疫情下經歷架構重組，並裁員5300名駐港員工。隨香港逐步跟上復常之路，國泰航空周五（10月7日）將舉行疫情以來首次舉辦的大型機艙服務員招聘活動。國泰重申，目標在未來18至24個月增聘超過 4,000名前線員工，增聘超過 4,000名前線員工，滿足營運需求。

國泰航空表示，周五會在旺角上海街香港康得思酒店舉行招聘活動。

據國泰財務報表，至今年6月底，國泰航空集團全球聘用有逾2.08萬名員工，較2019年底僱用逾3.42萬人，累計減少近4成。

國泰航空行政總裁鄧健榮曾稱，至明年底，單計國泰航空就會招聘4000名員工，包括700名機師、2000名機艙服務員，還有其他機場和客戶服務前線人手，集團其他附屬公司則會另聘約4000人，總共聘員8000人，幾乎補回兩年前裁員削減的8500個職位。

國泰航空：取消外站「閉環管理」 機組人員在外地可離酒店房、抵港後不會轉黃碼，可見【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】金沙中國、石藥集團、三生製藥

相關文章：

【國泰CEO訪問】國泰航空鄧健榮：明年底前聘8000人　幾乎補回兩年前裁員削減職位

【國泰重組】國泰港龍即日停運、員工全數被裁　國泰全集團削8500職位、香港裁員5300人（不斷更新）

編輯：麥德銘

港股 機師 疫情 國泰航空 航空 機艙服務員

上一篇文章

【港股市況】港股升逾800點上試收復萬八關、科指升6%　京東升逾8%　華晨復牌瀉七成（不斷更新）

下一篇文章

【電動車】一文看清電動車廠9月交付量　比亞迪理想增長佔先、股價分別領升10％及8％
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【HSBC滙豐】滙豐探討出售加拿大滙豐銀行　分析料估值550億元　倫敦股價升5%
【HSBC滙豐】滙豐探討出售加拿大滙豐銀行　分析料估值550億元　倫敦股價升5%
【滙豐唔要姜濤？】滙豐聯乘Tyson Yoshi及Serrini舉辦音樂會　登入流動理財App可參加門票抽獎
【滙豐唔要姜濤？】滙豐聯乘Tyson Yoshi及Serrini舉辦音樂會　登入流動理財App可參加門票抽獎
【恒指黑期+ADR】港股黑期曾高水654點　滙豐美團ADR升8%　阿里美股高6%
【恒指黑期+ADR】港股黑期曾高水654點　滙豐美團ADR升8%　阿里美股高6%
【美股收市】道指飇825點 越3萬關 債息續回 納指收漲3.3%
【美股收市】道指飇825點 越3萬關 債息續回 納指收漲3.3%
【投行重組】瑞信瀕爆煲傳聞蔓延股價曾瀉11%　CDS超越金融海嘯高位、瑞信：財政穩健　全球哪處網民最關心事件？（第二版）
【投行重組】瑞信瀕爆煲傳聞蔓延股價曾瀉11%　CDS超越金融海嘯高位、瑞信：財政穩健　全球哪處網民最關心事件？（第二版）
【投行傳聞】瑞信股價重上爆煲傳聞前、CDS稍退至283基點　周末發帖「有大行將爆煲」澳洲記者刪帖
【投行傳聞】瑞信股價重上爆煲傳聞前、CDS稍退至283基點　周末發帖「有大行將爆煲」澳洲記者刪帖
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款