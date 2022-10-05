▲ 【國泰293】國泰航空周五舉行疫後首次大型招聘日 目標18至24個月聘2000名機艙服務員

國泰航空 （00293） 在疫情下經歷架構重組，並裁員5300名駐港員工。隨香港逐步跟上復常之路，國泰航空周五（10月7日）將舉行疫情以來首次舉辦的大型機艙服務員招聘活動。國泰重申，目標在未來18至24個月增聘超過 4,000名前線員工，增聘超過 4,000名前線員工，滿足營運需求。

國泰航空表示，周五會在旺角上海街香港康得思酒店舉行招聘活動。

據國泰財務報表，至今年6月底，國泰航空集團全球聘用有逾2.08萬名員工，較2019年底僱用逾3.42萬人，累計減少近4成。

國泰航空行政總裁鄧健榮曾稱，至明年底，單計國泰航空就會招聘4000名員工，包括700名機師、2000名機艙服務員，還有其他機場和客戶服務前線人手，集團其他附屬公司則會另聘約4000人，總共聘員8000人，幾乎補回兩年前裁員削減的8500個職位。

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編輯：麥德銘