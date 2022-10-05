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【烏克蘭戰爭】烏軍進一步收復失地 東南兩線續取突破

環球社會熱點 10:38 2022/10/05

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烏克蘭早前起發起反擊，持續進迫被俄羅斯佔領地區，並收復不少領土。烏克蘭總統澤連斯基表示，軍隊近日在東部及南部地區再有好消息，繼續收復更多領土。俄軍雖未公開承認烏軍戰情，但有媒體發現軍事匯報上用的地圖中，顯示俄軍已失去部分地區的控制。

【烏克蘭戰爭】車臣領袖願派3子上戰場 全數未成年 【下一頁】

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周二（4日）表示，烏軍反擊進展迅速且取得明顯成果，已從4個聲稱加入俄羅斯的地區中重奪多個村落。澤連斯基指烏軍不會停步，所有領土恢復全面控制只是時間問題。

西方官員亦稱，烏軍正主宰戰場行動節奏，十分懷疑俄軍是否有心或能力作出反擊。官員指烏軍在東部及南部形成的威脅比俄軍想像更大，行動速度亦超乎俄軍指揮層預期。

【烏克蘭戰爭】馬斯克提解決建議 惹澤連斯基反擊 【下一頁】

雖然俄方始未承認己軍在烏東及南部敗退，但英國《衛報》透過俄軍每日軍情簡報影片，發現地圖上的俄國控制範圍明顯較前一日「縮水」。當中顯示，俄軍現時不再控制赫爾松州（Kherson）﹑聶伯河（Dnieper）西岸小村落Dudchany，當地正是烏軍發起反擊之地。

美國總統拜登（Joe Biden）同日亦致電澤連斯基，表示美國向烏克蘭提供新一輪6.25億美元（約49.1億港元）軍事援助，包括俗稱「海馬士」（HIMARS）的高機動性多管火箭炮系統。

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責任編輯：吳漢培

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