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【統一規格】歐洲議會大比數通過新法案　歐盟智能手機必須配備Type-C插口

科技 11:00 2022/10/05

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減少大量過時的充電器，將讓消費者支付費用降低，預料每年將至少節省2.5億歐元（約19.6億港元）。（法新社）

歐盟委員會在6月提出新法案，要求歐盟地區銷售的智能手機等電子設備必須配備USB Type-C插口。歐洲議會（European Parliament）日前以602票贊成、13票反對、8 票棄權，大比數通過該新法案，並將於2024年秋季開始實施。

【科技戰】挑戰高通專利訴訟受挫　蘋果上訴再被駁回

新法規規定，由2024年秋季開始，USB Type-C將成為歐盟地區銷售的智能手機、平板電腦、電子閱讀器、鍵盤、電腦滑鼠、GPS設備、數碼相機、耳機、電子遊戲機和便攜式揚聲器的標準充電插口。

新法規出台也意味著，使用獨家Lightning插口的蘋果（Apple）的設備，例如iPhone、iPad和AirPods等，都需要強制改用USB Type-C充電插口。

筆記型電腦   2026年統一規格

至於筆記型電腦則獲得較長緩衝期，自2026年初開始充電插口才須統一採用USB Type-C規格。

【Deepfake】Bruce Willis否認出售「數碼肖像」　予俄國電腦合成公司

委員會執行副主席Margrethe Vestager表示，單一插口的充電器不僅對環境有利，也使歐洲民眾生活更簡便；而減少大量過時的充電器，也讓消費者支付費用降低，預料每年將至少節省2.5億歐元（約19.6億港元）。

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

責任編輯：陳卓賢

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