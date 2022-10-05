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【全球經濟】富達：全球經濟硬著陸將會發生　籲買入美國國債及日圓等資產避險

股市 10:27 2022/10/05

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【全球經濟】富達：全球經濟硬著陸將會發生　籲買入美國國債及日圓等資產避險

富達國際基金經理George Efstathopoulos認為，全球正走向經濟衰退，相信經濟硬著陸將會發生，因此應買入美國國債及日圓等傳統可靠的資產避風港，相信這些避險資產可為投資組合，提供最佳的保護。「當全球經濟衰退全面展開，聯儲局開始減息，日圓將跑贏大市。」

沽售中國國債 將資金轉投美債懷抱

他指，現時無論是美債或日圓都相對便宜，美國國債在富達全球多元資產收益基金的佔比，由數月前的0%，提高至約2%，同時他正在買入日圓，因美日息差不斷擴大，令日圓於24年低位徘徊。

George Efstathopoulos透過沽售中國國債，將資金轉投美債懷抱。他稱，美國國債大跌後，再顯示避風港的特性，30年期國債孳息已自年初翻了一番，10年期國債孳息亦今年的低位1.53厘，升至4.02厘，美債回報變得更加吸引。

未來12個月中資股可能較其他市場表現更好

中國股市方面，他認為，未來12個月中資股可能較其他市場表現更好，因中央不斷推出刺激經濟方案，而且與可再生能源基建相關的部分刺激經濟政策相信可觀，故此買入不少國企股票，國企將會是長線贏家，但短線股價料大幅波動。

橋水達里奧：現金不再是垃圾　讚卓慧思懂懸崖勒馬【下一頁】

至於英鎊，他預期英鎊兌美元會回落至1算，對英國股市帶來支持，基於英國政治及信譽問題仍然存在，預計英鎊會繼續貶值。

除富達外，摩根資產管理及木星資產管埋亦買入美國國債，市場預期經濟衰退將無可避免。

【石Sir一周前瞻及異動股】金沙中國、石藥集團、三生製藥

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編輯：陳韻妍

經濟 貨幣政策 富達 經濟衰退 日圓 英國 國企股 美國 國債 中國

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