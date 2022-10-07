美元兌人民幣強勢缺乏長期基礎

從對未來進口的展望上，中國對美元的需求趨於下降（能源進口減少使用美元、晶片加強自製）；從近兩年的進出口實際表現看，中國的貿易順差還在擴大，積累的美元還在增長。在這種美元潛在需求下降，而供應上升的背景下，美元兌人民幣長期保持強勢缺乏基礎，短期的人民幣走弱主要是受投資者情緒的影響。

美元加息對新興市場的最大衝擊就是會引導熱錢流向美元，導致某些經濟脆弱的邊緣國家因為資金突然的集中大量流出而引發金融和經濟危機，不過這個風險對中國不大，如果不考慮短期熱錢流動，中國長期的問題反而是美元太多，容易因各種政治經濟原因受牽連。

雖然美國加息對中國的實際衝擊有限，不過也不能忽略其對投資者心理的衝擊以及對國際熱錢走向的影響。港股包括內地股市近來的下跌、人民幣的走弱，一定程度其實反映的是市場心理，要對沖這種負面影響，只能靠內地經濟事實上的強勁增長、良好表現，否則這種負面、恐慌情緒就容易蔓延，進一步影響投資者預期和信心，反過來拖累經濟。

總體而言，政府今年刺激經濟的舉措並不少，也取得了一定效果，不過從發佈的經濟資料看，尚不足以根本扭轉中國經濟面臨的壓力。由於過往的刺激政策主要集中在支持企業和降息等方面，對需求的刺激尚有提升空間。

另外，根據歐美等國的刺激經濟經驗，除了降息等工具外，政府其實還可以直接入市買入國債、股市ETF等投資工具，一方面支持金融市場，一方面增加市場中的貨幣供應。在中國當前降息等傳統手段效果一般的情況下，這個方向值得參考。

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