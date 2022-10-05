香港梅潔樓與中國嘉德(香港)聯合呈獻　「粵色畫意──梅潔樓藏書畫」展覽

梅潔樓值中國嘉德(香港)十周年慶典拍賣會，於2022年10月3日至10月9 日，假香港會議展覽中心聯合舉辦「粵色畫意──梅潔樓藏書畫」展覽。

梅潔樓珍藏根植於香港，是曉諭環球的藝術寶庫。其入藏自上世紀八十年代開始至今已歷四十餘年，所涉頗豐，尤以近百年名家書畫為大宗，收藏的面貌和意旨非常明確。在流派眾多的書畫類目中，梅潔樓擁有自己獨特的線索和眼光，其藏品的時間線自晚清至當代各個時期均有涵蓋，亦廣搜大名家以外中小名家的代表作，以求最大限度的精彩呈現一個畫派宏觀的藝術面貌。

中國嘉德（香港）董事、中國書畫部總負責人及資深專家郭彤女士表示：「嶺南畫派是梅潔樓最早關注並著力搜藏的方向之一。其珍藏包括自居巢（1811-1865）、居廉（1828-1904）以降各個時期重要藝術家的代表作品。參展作品如畫派的領軍人物『二高一陳』、嶺南四家，與嶺南畫派有密切關係的畫家或與嶺南畫派同存有異、衝突不斷而又各有建樹的廣東國畫研究會的代表畫家，均在梅潔樓的粵色畫意主題珍藏中一一呈現。」

梅潔樓藏畫高級顧問及策展人毛岱康女士表示：「粵色畫意──梅潔樓藏書畫展覽彰顯梅潔樓酷愛中國水墨畫所帶來的視覺享受和藴含意義，而觀賞廣東（粵）繪畫更是令人賞心悅目、心馳神往。是次展覽展出三十位藝術家共一百一十幅作品，透過多樣的格式鋪排亦可展示出梅潔樓的收藏歷程。藉此與中國嘉德(香港)的合作，並向畫壇的中流砥柱如高劍父（1879-1951）、高奇峰（1889-1933）、趙少昂（1905-1998）、楊善深（1913-2004）、鄧芬（1894-1964）、丁衍庸（1902-1978）及呂壽琨（1919-1975）等致敬；與此同時，展覽亦包括一些廣東畫壇的滄海遺珠，以求鉅細無遺、全面地展示粵地繪畫的面貌。」



(特約)