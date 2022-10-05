ReThink HK 載譽歸來　加快本港可持續轉型步伐　 #AcceleratetheChange

繼2020年首度舉行及2021年的空前成功，第三屆ReThink HK將於今年10月5日至6日假香港會議展覽中心舉行，以促進商界轉型以實現一個可持續的未來。博覽將匯聚商界領袖、可持續發展同業及來自不同行業研究和搜羅可持續策略和方案的與會者，以實踐循環經濟和推動香港達到2050年碳中和的目標。這個將會是集合香港可持續企業、著眼於實際行動和邀請各行各業人士參加的活動。



全新元素，同一目標



ReThink HK將繼續履行使命，透過一系列以創新內容為主導的活動，促進香港轉型和加速變革，實現更可持續的環境、社會和經濟。



ReThink HK和ReThink Foundation創辦人及總監Chris Brown先生表示：「香港對提升可持續轉型步伐的雄心壯志是不可置疑的。對於保護環境、吸引嶄新技術的投資和進行跨界合作而言，這個城市提供了豐厚的條件並能夠為不同的社群和商界帶來正面的影響。ReThink HK也榮幸能成為一個重要平台，集結志同道合的人並攜手為城中的每個人創建一個更清潔、更綠化和更可持續的城市。」



作為ReThink HK 2022的獨家協辦機構，商界環保協會（BEC）將於今屆博覽主持「BEC可持續企業演講廳」以及進一步擴充商界環保協會館的規模。



商界環保協會行政總裁吳家穎先生表示：「隨著往年與ReThink HK團隊的成功合作經驗，商界環保協會很高興在新的一年再次成為活動的獨家協辦機構。我們繼續與團隊協辦ReThink HK 2022 ，能進一步展示商界環保協會不遺餘力地提升商界和社區的環境卓越及可持續性。適逢今年本會踏入 30 周年的重要里程碑，我們十分榮幸能再次藉著這個活動，加快可持續轉型和推動商界實現淨零碳排放的目標。」



ReThink HK於上屆活動曾推出六大主題會議廳和講臺以涵蓋與可持續性相關的不同議題，當中包括「可持續轉型演講廳」、「BEC可持續企業演講廳」、「革新者講臺」、「可持續社區演講廳」、「可持續發展夥伴演講廳」及「可持續資源演講廳」。為了克服香港在可持續發展層面上面對的挑戰，並發掘和培養新一代的領袖，ReThinkHK 2022將加入全新的「未來領袖講臺」以強化這座城市可持續發展的實力。



此外，ReThink HK將匯聚400多名來自領先企業、組織和機構的專家講者涵蓋超過 130場專題會議，讓與會者從多個獨特的會議中汲取專家灼見和靈感。本屆博覽云云講者中將包括環境及生態局局長謝展寰，BBS，JP；香港科技大學環境研究所首席發展顧問陸恭蕙小姐；香港中電控股有限公司集團可持續發展總監羅漢卿先生；國際商會Digital Standards Initiative董事總經理馬家敏小姐；著名商人、倡議者及《Net Positive》合著者Paul Polman先生；AlphaTrio Capital創辦人及管理合伙人、富豪酒店集團副主席及董事總經理羅寶文小姐以及國泰航空、太古可口可樂主席賀以禮先生。



除了與香港營商環境和可持續發展相關的深入議題和主題會議廳外，ReThink HK將引入超過200家參展商，為香港不同行業帶來各樣創新和可持續產品、服務及解決方案。是次活動擴大了BEC館規模的同時，亦引入了三個全新國際展館：歐洲館、英國館、瑞典館，以展示海外的嶄新方案和理念，協助推動商界創新和可持續發展。



與跨業界更緊密的聯繫

作為城中最具規模和最進取的可持續發展商貿博覽，ReThink HK繼續獲得社會各界知名企業的支持，包括泛亞地區人壽保險集團友邦保險、跨國專業服務機構安永、環球銀行及金融服務機構滙豐、國際金融服務機構宏利、擁有悠久歷史的財富與資產管理公司瑞士百達、世界領先能源科技及運輸方案供應商西門子能源和西門子交通，以及致力為可持續未來提供融資、亞洲領先銀行之一的大華銀行。除了以上所述的企業，活動預計將有超過三千五百名來自本地集團、跨國公司、中小企業和國際貿易公司的代表聚首一堂，攜手創造一個更可持續發展的香港。



實踐勝於雄辯

ReThink HK將與TaKe Group攜手，透過於本地種植竹林以抵銷碳排放。預計這項計劃將抵銷活動以及與會者乘坐交通工具到會場所產生的131噸碳排放。此外，為抵銷更多的碳排放，ReThink HK和TaKe將會透過與會者在活動流動程式上的互動而種植更多竹樹：在程式中的互動率越高，種植的竹樹也會隨之增加，並抵銷更多的碳排放和為本地製造更多就業機會。



減少、重複使用和回收塑料，沒有比現在更好的時機。為實踐這個願景，ReThink HK 2022門票所有收益將撥捐活動慈善夥伴HandsOn Hong Kong作「ReThink Plastic」行動資金。這項行動將透過如V Cycle等本地環保機構教導香港人如何正確回收單次使用的塑料和重新思考日常生活對環境所帶來的影響。詳情請瀏覽：https://rethink-event.com/handson/



欲了解更多資訊，請瀏覽ReThink HK網頁：https://rethink-event.com/

關於 ReThink HK

ReThink HK是一場為協助不同機構在價值鏈中實踐可持續發展，以及展示嶄新可持續轉型技術和企業方案而成立的年度商貿博覽。ReThink HK將生態圈的持份者與社區凝聚一起，為創造一個擁有氣候智慧和秉持公平價值的城市一起邁步向前。活動所有入場收益將撥捐香港慈善機構以支持本地項目。



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(特約)