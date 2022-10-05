印度股市在全球經濟中發光發亮

印度的經濟仍然韌性十足，過去兩年並未受到新冠疫情以及新地緣政治局勢的太大衝擊。國際貨幣基金組織（IMF）預測印度今年的實際GDP增長為7.4%，無懼全球經濟衰退的憂慮，而且其股票市場在過去一年跑贏了其他主要亞洲市場。

儘管市場擔心俄烏衝突令進口石油價格飛漲導致通脹飆升，但目前通脹已有回落趨勢。在亞洲其他地區受到新冠疫情封控限制影響之時，印度成為全球供應鏈的穩定替代者，因此其國內消費保持穩健，商品出口可望繼續增長。在過去15個月，其出口規模一直保持在300億美元以上，有助抵銷進口成本的增加。

我們相信，長遠而言疫情之前就已形成的發展趨勢 — 包括數碼化、減碳、直接面向消費者的商業增長，以及供應鏈因地緣政治而調整——將可延續，與此同時大眾對健康和家庭產品及服務的需求亦日益增加。我們預期這些發展趨勢將在各行各業造成回報差異的贏家和輸家，因此對選股者十分有利。

過往，由於印度在全球指數中代表性不足，以及對流動性或市場集中度等風險的誤解，投資者的印度股票配置一直偏低。然而，即使在過去兩年面對重重挑戰，印度股市仍然為投資者提供理想的機會。

我們認為投資者應將印度股票加入投資組合，有以下五個主要原因：

規模龐大且流動性高

以市值計算，印度是亞洲（日本除外）地區的第三大股票市場，僅次於中國大陸和香港。2022年6月，該國的股票交易額達到1,230億美元，成為該區流動性較高的市場之一。自疫情爆發以來，國內投資者參與度顯著增加，尤其是散戶投資者將國內儲蓄引入股市，並為外國資本外流提供緩衝。

企業利潤漸入佳境

在新冠疫情相關的市場中斷過後，印度經濟的全面調整進展順利。標準普爾BSE Sensex指數預期印度經濟可在未來三年翻倍，主要動力來自於25%的年複合企業利潤增長率。廣泛新興市場指數的預期增長率為9%，與此相比，印度指數表現領先16%。企業利潤佔GDP的比例在持續十多年下降後呈現上升趨勢，部分原因是銀行和金屬等行業的壓力減輕。與此同時，資訊科技和製藥行業繼續蓬勃發展，有助提升印度在全球舞台上的地位。印度股票市場的公司種類繁多，包括百年企業集團、全球消費品牌，以至有力改變現狀的新型數碼公司。政府發起UPI支付系統，能加快即時電子支付的發展，實現快速增長的數碼經濟。

ESG意識抬頭帶來的積極改變

在環境方面，近年來印度的可再生能源發電量一直增加，許多企業採用節能流程以提高競爭力和可持續性。雖然煤炭仍為印度的主要發電資源，但該國致力於2030 年前將可再生能源產能提高至450千兆瓦。而在2040 年前，印度的太陽能發電量將有望趕上煤炭。在治理方面，監管機構在 2019 年推出一系列改革，涵蓋披露要求、股東權利和董事會責任，進一步使印度公司與全球同行看齊，同時提高透明度和對少數股東的保護。

全球日益關注印度股票

雖然包括印度在內的新興市場輪番更迭，但自美國開始加息以來，印度股票在全球基準指數的佔比相對於其經濟規模而言仍然偏低。 MSCI新興市場指數中印度佔13.96%，台灣佔14.83%，中國佔32.04%。這種基準指數的結構性錯位對投資者來說是長期利好因素，因為隨著印度經濟影響力日漸提升，預期印度股票的權重最終將會增加。

經濟前景穩定

與以往充滿挑戰的時期不同，現時印度宏觀經濟因素穩健，外匯儲備創歷史新高，經常賬盈餘合理，企業財務狀況也大幅改善。 目前的外匯儲備水平意味著印度將能夠為任何規模的撤資提供足夠資金，而不會冒貨幣失控貶值的風險。

從長遠來看，政府旨在促進製造業的「印度製造」運動，可受惠於全球供應鏈的多元化，並或有助化學、工業機械、製藥和汽車等行業的資本支出復甦，這一發展趨勢背後有大約5億的勞動力人口支持，當中包括大量受過高等教育的年輕人。

通過主動選股尋找良機

基準指數可能無法完全反映印度經濟正在發生的變化，部分原因在於印度經濟的結構，當中包括龐大的非正或行業和大量非上市企業。換言之，指數或無法準確反映整體經濟活動。

要在如此活力充沛的經濟環境中把握投資機會，我們認為要透過自下而上的基本因素研究仔細選擇公司，並把眼光放遠，不要局限於指數權重。印度具長期潛力，充滿著投資機會，但我們仍對新興市場典型的潛在風險保持警惕。我們尋求具有優秀商業模式、卓越管理而且估值合理的公司，在不同的市場週期為投資者帶來可持續的回報。

作者：柏瑞投資亞洲股票投資總監Siddhartha Singh

責任編輯︰梁浩碩