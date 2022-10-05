治理長期通脹難以一蹴而就

百年未有之大變局正被添上「高通脹、高利率、高波動」的新注腳，超預期的通脹長期化也引致了美聯儲、歐洲央行等政策當局的一系列激進行為。然而，僅僅依靠貨幣政策抑制長期通脹效果不佳，「利率——債務」螺旋將提升通脹預期，造成貨幣政策與財政政策配合的兩難困境，進一步削弱貨幣政策抑制通脹的效果，甚至有可能促進長期通脹中樞上行。

具體來說，當央行大幅加息提高利率旨在抑制通脹時，將是以犧牲產出為代價，甚至會拖累經濟進入衰退路徑。在這樣的背景下，疊加財政政策缺乏紀律且不負責任，那麼私人部門會對未來的財政平衡產生懷疑，預期未來財政赤字將不斷擴大，政府債務水準會繼續攀升，這樣就需要更高的通脹水準來降低政府的債務比率。如此以來，即使貨幣當局擁有足夠的獨立性並且可以及時加息，但只要私人部門對於財政當局缺乏信任，未來通脹預期就可能會進一步升高。因此，在「利率——債務」螺旋的影響下，長期趨勢通脹或將偏離貨幣當局選擇的長期通脹目標。

目前來看，「利率——債務」螺旋中的財政赤字擴大、債務水準攀升或將成為現實。CBO今年5月最新預測顯示，未來美國財政赤字與公共債務占GDP比重雖然相比於2021年顯著回落，但在2023年之後保持持續上升的態勢，尤其是債務比重將在2027年後超過100%。因此，若財政當局不能夠向公眾展示出足夠的保持財政平衡的信心，即使美聯儲及時且堅定地加息，短期通脹可以在鷹派的貨幣政策下受控，但中長期趨勢性通脹仍有機會更高。

不僅如此，一旦私人部門對於未來的通脹預期嚴重偏離貨幣當局錨定的目標水準之後，將進一步增加貨幣政策的調控難度。一方面，當通脹預期水準較高且波動較大時，通過貨幣政策提高利率，對長期通脹抑制效果不佳。根據美國密西根大學公佈的美國通脹預期資料，不難發現近三年來美國中長期通脹預期水準與波動顯著上升。另一方面，私人部門對於貨幣政策當局的信任程度也將作用於貨幣政策效果。綜合而言，長期通脹治理難以一蹴而就，堅定且值得信任的貨幣政策與財政政策缺一不可，全球政策制定者需要持續有所作為，加強政策搭配的細節設計，增強市場溝通與預期引導，避免不必要的「動態不一致性」打擊業已脆弱的市場信心。

責任編輯︰梁浩碩