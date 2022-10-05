【港股市況】ATM升5%至8%　恒指報復式反彈1008點重上萬八關、成交增至1055億元（不斷更新）

道指兩日累升近1600點，港股假後報復式反彈千點重上18000點。ATM升5%至8%，滙豐 （00005） 升逾5%，平保 （02318） 、比亞迪 （01211） 升逾9%，華晨 （01114） 復牌挫63%，恒生指數今早裂口高開732點，其後升幅逐步擴大，午後升幅擴大至1000點，高見18164點，恒指最終升1008點，收報18087點，重上18000水平，成交增至1054.7億元。科指升7.5%，報3685點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：09】ATM升5%至8%，滙豐 （00005） 升逾5%，平保 （02318） 、比亞迪 （01211） 升逾9%，華晨 （01114） 復牌挫63%，港股報復式反彈1008點，收報18087點，重上18000水平，成交增至1054.7億元。科指升7.5%，報3685點。

【16：00】恒指U盤前升992點，報18071點。

【16：00】【新股IPO】潤歌互動2422孖展錄2432萬 輝立「抽飛」達1200萬元、輕微超購0.22倍（不斷更新）

【15：39】【新股IPO】百德醫療遇監管查詢突煞停IPO 耀才：將連手續費及利息全數退股款（第二版）

【15：19】港股尾市升近1000點，報18070點，升990點；科指升7.3%，報3677點。

【15：11】碧桂園系逆市向下，其中碧桂園 （02007） 跌2%，為表現最差藍籌；碧桂園服務 （06098） 跌0.6%。

【15：01】九毛九 （09922） 午後升幅擴至13%，高見16.44元；海底撈 （06862） 、奈雪的茶 （02150） 升近一成。

【14：55】恒指最新升約1050點，報18127點。科指升7.9%，報3699點。

【14：47】滙豐 （00005） 最新升逾6%；渣打 （02888） 升8%；友邦 （01299） 升逾7%。

【14：34】美團 （03690） 升幅進一步擴大至逾9%，高見176.8元。

【14：25】【退休調查】星展、宏利：港人憂通脹但仍偏愛現金儲蓄 受訪者儲起收入約28%

【14：11】申洲 （02313） 升幅擴大至逾13%，高見68.05元。

【14：02】京東 （09618） 升幅擴大至逾11%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾8%，小米 （01810） 升逾7%；騰訊 （00700） 升逾半成。

【13：53】【香港樓市】高盛調低本港樓價預測、料今明兩年累跌30% 一併調低本港地產股目標價（附個股目標價）

【13：21】大市升幅擴大至1000點。

【13：21】大市反彈，港交所 （00388） 升逾7%，高見286元。

【13：18】恒指午後升近1000點，高見18071點。科指升7.5%，報3683點。

【13：03】平保 （02318） 午後升一成，高見41.3元。

【13：02】建行 （00939） 、工行 （01398） 升近5%；中行 （03988） 升逾3%；農行 （01288） 升逾4%。

【13：00】港股午後初段升約940點，報18019點，科指升7.3%，報3678點。

【12：58】【大行看法】大摩：新興市場及亞股即將觸底 上調看法至「增持」

【12：42】【騰訊700】騰訊收購波蘭遊戲開發商少數股權 騰訊：建立創作高質動作遊戲的聯繫

【12：12】【內房危機】花樣年開曼及香港清盤訴訟再獲延期 境內債「20花樣01」本息亦獲展期1年

【12：00】恒指半日升933點，報18013點，重上18000點，成交近584億元。科指升7.4%，報3680點。ATM升逾5%至近8%，京東 （09618） 升一成，滙豐 （00005） 升近6%，平保 （02318） 、比亞迪 （01211） 升逾9%。華晨 （01114） 復牌半日瀉61%。

【11：47】【保險股】宏利CEO高瑞宏：目標2025年或之前 集團約一半盈利來自亞洲

【11：46】【賭王海外投資】何鴻燊家族或失葡萄牙賭場賭權 遇對手高價入標賭牌

【11：23】港股升逾900點重上18000點，科指升逾7%，ATM升5%至7%，京東 （09618） 升一成。

【11：21】【蘋果供應鏈】富士康9月創月度最高銷售紀錄 蘋概股造好、舜宇瑞聲分別揚近9%及8%

【11：21】京東 （09618） 最近升一成，高見213元。

【10：59】手機設備股隨市反彈，舜宇 （02382） 升逾8%；瑞聲 （0218） 升逾7%；高偉電子 （01415） 升逾5%；丘鈦 （01478） 升6%。

【10：57】國泰 （00293） 股價靠穩，升近0.5%，今早高見8.51元。

【國泰293】國泰航空周五舉行疫後首次大型招聘日 目標18至24個月聘2000名機艙服務員

【10：50】平保 （02318） 升逾9%；國壽 （02628） 升近半成；財險 （02328） 升逾4%；太保 （02601） 升逾5%。

【10：45】【電動車】一文看清電動車廠9月交付量 比亞迪理想增長佔先、股價分別領升10%及8%

【10：38】恒指升900點，報17980點；科指升6.9%，報3664點。

【10：36】華晨 （01114） 最新跌逾60%，報2.71元。比亞迪 （01211） 升近一成，吉利 （00175） 升近6%，長汽 （02333） 升近3%，廣汽 （02238） 升逾3%。

【10：22】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升7%，騰訊 （00700） 最新升半成。

【10：20】港股升幅擴大至逾800點，升至17900點水平。

【10：18】建行 （00939） 、工行 （01398） 升3%，中行 （03988） 升近2%，農行 （01288） 升逾2%。

【10：14】申洲 （02313） 升一成，高見65.2元。

【10：14】【英國電訊商】長和與Vodafone洽談合併Three英國業務 長和持49%股權、股價今早彈約4%

【10：10】【豬肉股】萬洲45億元售食品專部予歐洲鹹點食料龍頭 股價曾升近8%

【10：04】ATMXJ中，以京東 （09618） 表現最好，股價最新升逾8%，高見209.6元。

【09：59】港股早段高位上落，恒指最新升740點，報17819點；科指升5.7%，報3623點。

【09：54】體育用品股造好，李寧 （02331） 升逾8%；安踏 （02020） 、特步 （01368） 升逾7%。

【09：51】嗶哩嗶哩 （09626） 升逾11%，高見134.9元；快手 （01024） 、網易 （09999） 、百度 （09888） 升逾6%。

【09：47】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 早段升逾5%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 升逾3%；京東 （09618） 升近7%。

【09：40】內房股普遍逆市向下，中海外 （00688） 跌逾1%；碧桂園 （02007） 跌逾3%；雅居樂 （03383） 跌1%。

【09：32】九毛九 （09922） 升6%，早段高見15.74元。

【九毛九9922】九毛九僅兩個交易日棄購碧桂園有份投資物業、由大股東代買 「毋須支付賠償」

【09：29】比亞迪 （01211） 升逾9%。德國汽車租賃公司Sixt承諾未來幾年向比亞迪購買約10萬輛電動車。

【比亞迪1211】德國汽車租賃公司將向比亞迪買約10萬輛電動車

【09：22】港股假後裂口高開732點，開報17811點。科指升近5%，報3597點。滙豐 （00005） 升逾6%，ATM升4%至5%，華晨中國 （01114） 復牌瀉七成。

【09：13】期指開報17738點，升658點或3.9%。

【08：52】華晨 （01114） 今早復牌。

【寶馬合資夥伴】華晨中國：完成所有復牌指引、10.5復牌 成功趕及18個月除牌死線

【08：08】恒指黑期升約207點，報17611點，較恒指上日收市價高水531點；道指期貨跌63點，報30302點。

【07：52】【新股IPO】中創新航3931下限38元定價 未獲足額認購一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】艾美疫苗6660超額認購2.15倍 一手中籤率60%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報17876點，升796點或4.5%。滙豐 （00005） ADR折合報43.55元，較港收市價高3.2元或7.9%。騰訊 （00700） ADR折合報277.17元，較港收市價高13.37元或5.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.53元，較港收市價高4.88元或6.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國公布8月JOLTS職位空缺1,005.3萬份，低於預期的1,108.8萬份，前值向下修訂為1,117萬份，反映就業市場再降溫。市場憧憬儲局轉鴿，美滙指數急跌1.2%至110.42 ； 美債息進一步下跌，美股升勢延續，道指最多升834點，重越3萬點關口，收升825點，收報30316點；標指升112點，報3790點；納指升360點或3.3%，報11176點。

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責任編輯︰梁浩碩