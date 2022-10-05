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【港股市況】港股升逾800點上試收復萬八關、科指升6%　京東升逾8%　華晨復牌瀉七成（不斷更新）

股市 11:00 2022/10/05

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道指兩日累升近1600點，港股假後裂口高開逾700點。恒生指數今早高開732點，開報17811點。科指升近5%，報3597點。滙豐 （00005） 升逾6%，ATM升4%至5%，華晨中國 （01114） 復牌瀉七成。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：59】手機設備股隨市反彈，舜宇 （02382） 升逾8%；瑞聲 （0218） 升逾7%；高偉電子 （01415） 升逾5%；丘鈦 （01478） 升6%。

【10：57】國泰 （00293） 股價靠穩，升近0.5%，今早高見8.51元。

【國泰293】國泰航空周五舉行疫後首次大型招聘日　目標18至24個月聘2000名機艙服務員

【10：50】平保 （02318） 升逾9%；國壽 （02628） 升近半成；財險 （02328） 升逾4%；太保 （02601） 升逾5%。

【10：45】【電動車】一文看清電動車廠9月交付量　比亞迪理想增長佔先、股價分別領升10%及8%

【10：38】恒指升900點，報17980點；科指升6.9%，報3664點。

【10：36】華晨 （01114） 最新跌逾60%，報2.71元。比亞迪 （01211） 升近一成，吉利 （00175） 升近6%，長汽 （02333） 升近3%，廣汽 （02238） 升逾3%。

【10：22】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升7%，騰訊 （00700） 最新升半成。

【10：20】港股升幅擴大至逾800點，升至17900點水平。

【10：18】建行 （00939） 、工行 （01398） 升3%，中行 （03988） 升近2%，農行 （01288） 升逾2%。

【10：14】申洲 （02313） 升一成，高見65.2元。

【10：14】【英國電訊商】長和與Vodafone洽談合併Three英國業務　長和持49%股權、股價今早彈約4%

【10：10】【豬肉股】萬洲45億元售食品專部予歐洲鹹點食料龍頭　股價曾升近8%

【10：04】ATMXJ中，以京東 （09618） 表現最好，股價最新升逾8%，高見209.6元。

【09：59】港股早段高位上落，恒指最新升740點，報17819點；科指升5.7%，報3623點。

【09：54】體育用品股造好，李寧 （02331） 升逾8%；安踏 （02020） 、特步 （01368） 升逾7%。

【09：51】嗶哩嗶哩 （09626） 升逾11%，高見134.9元；快手 （01024） 、網易 （09999） 、百度 （09888） 升逾6%。

【09：47】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 早段升逾5%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 升逾3%；京東 （09618） 升近7%。

【09：40】內房股普遍逆市向下，中海外 （00688） 跌逾1%；碧桂園 （02007） 跌逾3%；雅居樂 （03383） 跌1%。

【09：32】九毛九 （09922） 升6%，早段高見15.74元。

【九毛九9922】九毛九僅兩個交易日棄購碧桂園有份投資物業、由大股東代買　「毋須支付賠償」

【09：29】比亞迪 （01211） 升逾9%。德國汽車租賃公司Sixt承諾未來幾年向比亞迪購買約10萬輛電動車。

【比亞迪1211】德國汽車租賃公司將向比亞迪買約10萬輛電動車

【09：22】港股假後裂口高開732點，開報17811點。科指升近5%，報3597點。滙豐 （00005） 升逾6%，ATM升4%至5%，華晨中國 （01114） 復牌瀉七成。

【09：13】期指開報17738點，升658點或3.9%。

【08：52】華晨 （01114） 今早復牌。

【寶馬合資夥伴】華晨中國：完成所有復牌指引、10.5復牌　成功趕及18個月除牌死線

【08：08】恒指黑期升約207點，報17611點，較恒指上日收市價高水531點；道指期貨跌63點，報30302點。

【07：52】【新股IPO】中創新航3931下限38元定價　未獲足額認購一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】艾美疫苗6660超額認購2.15倍　一手中籤率60%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報17876點，升796點或4.5%。滙豐 （00005） ADR折合報43.55元，較港收市價高3.2元或7.9%。騰訊 （00700） ADR折合報277.17元，較港收市價高13.37元或5.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.53元，較港收市價高4.88元或6.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國公布8月JOLTS職位空缺1,005.3萬份，低於預期的1,108.8萬份，前值向下修訂為1,117萬份，反映就業市場再降溫。市場憧憬儲局轉鴿，美滙指數急跌1.2%至110.42 ； 美債息進一步下跌，美股升勢延續，道指最多升834點，重越3萬點關口，收升825點，收報30316點；標指升112點，報3790點；納指升360點或3.3%，報11176點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】金沙中國有限公司、石藥集團、三生製藥

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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