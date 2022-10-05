【港股市況】港股假後裂口高開732點、科指升近5%　滙豐升6%　華晨復牌大瀉七成（不斷更新）

道指兩日累升近1600點，港股假後裂口高開逾700點。恒生指數今早高開732點，開報17811點。科指升近5%，報3597點。滙豐 （00005） 升逾6%，ATM升4%至5%，華晨中國 （01114） 復牌瀉七成。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：40】內房股普遍逆市向下，中海外 （00688） 跌逾1%；碧桂園 （02007） 跌逾3%；雅居樂 （03383） 跌1%。

【09：32】九毛九 （09922） 升6%，早段高見15.74元。

【九毛九9922】九毛九僅兩個交易日棄購碧桂園有份投資物業、由大股東代買 「毋須支付賠償」

【09：29】比亞迪 （01211） 升逾9%。德國汽車租賃公司Sixt承諾未來幾年向比亞迪購買約10萬輛電動車。

【比亞迪1211】德國汽車租賃公司將向比亞迪買約10萬輛電動車

【09：22】港股假後裂口高開732點，開報17811點。科指升近5%，報3597點。滙豐 （00005） 升逾6%，ATM升4%至5%，華晨中國 （01114） 復牌瀉七成。

【09：13】期指開報17738點，升658點或3.9%。

【08：52】華晨 （01114） 今早復牌。

【寶馬合資夥伴】華晨中國：完成所有復牌指引、10.5復牌 成功趕及18個月除牌死線

【08：08】恒指黑期升約207點，報17611點，較恒指上日收市價高水531點；道指期貨跌63點，報30302點。

【07：52】【新股IPO】中創新航3931下限38元定價 未獲足額認購一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】艾美疫苗6660超額認購2.15倍 一手中籤率60%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報17876點，升796點或4.5%。滙豐 （00005） ADR折合報43.55元，較港收市價高3.2元或7.9%。騰訊 （00700） ADR折合報277.17元，較港收市價高13.37元或5.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.53元，較港收市價高4.88元或6.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國公布8月JOLTS職位空缺1,005.3萬份，低於預期的1,108.8萬份，前值向下修訂為1,117萬份，反映就業市場再降溫。市場憧憬儲局轉鴿，美滙指數急跌1.2%至110.42 ； 美債息進一步下跌，美股升勢延續，道指最多升834點，重越3萬點關口，收升825點，收報30316點；標指升112點，報3790點；納指升360點或3.3%，報11176點。

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責任編輯︰梁浩碩