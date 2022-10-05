▲ 【新股IPO】中創新航3931下限38元定價 未獲足額認購一手中籤率100%（附分配結果連結）

中創新航科技 （03931） 公布招股結果。全球第六大動力電池公司、內地鋰電池生產商中創新航以每股38元定價，為招股價範圍38元至51元的下限定價，集資淨額98.64億元，一手中籤率100%，人人有份。中創新航將於10月6日掛牌。【分配結果連結】

中創新航於香港公開發售部分認購不足，共錄得3245人認購，認購相當於香港公開發售項下初步可供認購H股總數的約0.21倍。國際發售部分則獲適度超額認購，超購1.11倍。

所得款項約80%將用於撥付公司於成都一期項目，武漢二期項目，合肥一、二期項目，廣東江門一期項目，四川眉山項目新建設施的共計95GWh動力電池及儲能系統生產線建設的部分支出；約10%將用於先進技術研發；約10%將用於營運資金及一般公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩