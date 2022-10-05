  • 29°C
香港時間 : 20221005日 (週三) 10:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TWTR】馬斯克於開庭前兩周同意以每股54.2美元收購Twitter　「收購可助他加快創建『X』應用程式的速度」（第二版）

股市 09:47 2022/10/05

分享：

分享：

【TWTR】馬斯克同意以每股54.2美元收購Twitter　避免兩周後與Twitter在法庭爭辯

Twitter（美：TWTR）收購案再有新進展，Twitter周二股價急升22.2%，收報52美元，成交25.77億美元，因Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）同意以當初4月25日確定的每股54.2元價格收購Twitter，以免兩周後與Twitter在法庭爭辯。

根據提交給美國證券交易委員會的文件，馬斯克周一致函Twitter時，提出繼續收購的建議。Twitter表示已收到信函，並打算接受馬斯克的收購價，以完成交易。文件指出，如果法庭同意立即終止訴訟，以及得到債務融資，馬斯克打算完成4月25日合併協議。

希望在Twitter平台上增加新服務

馬斯克指，收購Twitter可加快他創建「X」這個應用程式的速度，並表明希望在Twitter平台上增加新服務。「以約440億美元收購Twitter，是構建一種多功能應用程式的『催化劑』。」

馬斯克想將Twitter變作像微信及抖音般

馬斯克一直思考如何令Twitter變得更有用，並稱想將之變作像微信及抖音般，使用單一應用程式便能獲得廣泛服務，從傳送訊息至訂購食物及電召汽車等，故此他常將不同應用程式作比較。

Twitter支付775萬美元予前僱員【下一頁】

馬斯克於Tesla股東周年大會上曾稱自己經常使用Twitter，並從根本上有令這個平台變得更好的想法，並將自己對Twitter的雄心狀志與其創建的X作比較。

「我確實認為若X.com或X公司可以回到過去，將有一個更大的宏願，雖然這可以從頭開始，但相信Twitter可助其加速3至5年，這對全球來說都非常有用。」

（第二版加入馬斯克最新言論）

相關文章：

【TWTR】馬斯克再向Twitter發收購終止函　引新原因、Twitter恐存影響深遠的不當行為　Twitter開市跌1.2%

【Twitter】馬斯克擬3000億港元敵意收購Twitter、每股提購價54.2美元　惟大股東沙特王子指其作價太低而拒絕提議（第二版）

【石Sir一周前瞻及異動股】金沙中國、石藥集團、三生製藥

記者：譚志偉

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Twitter（美：TWTR） 馬斯克 Tesla Twitter

上一篇文章

【比亞迪1211】德國汽車租賃公司將向比亞迪買約10萬輛電動車　比亞迪彈9%

下一篇文章

【寶馬合資夥伴】華晨中國1114復牌跌七成　成功趕及18個月除牌死線
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【投行傳聞】瑞信股價重上爆煲傳聞前、CDS稍退至283基點　周末發帖「有大行將爆煲」澳洲記者刪帖
【投行傳聞】瑞信股價重上爆煲傳聞前、CDS稍退至283基點　周末發帖「有大行將爆煲」澳洲記者刪帖
【恒指夜期+ADR】夜期大升263點　滙豐ADR高港2.3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期大升263點　滙豐ADR高港2.3%（不斷更新）
【投行重組】瑞信瀕爆煲傳聞蔓延股價曾瀉11%　CDS超越金融海嘯高位、瑞信：財政穩健　全球哪處網民最關心事件？（第二版）
【投行重組】瑞信瀕爆煲傳聞蔓延股價曾瀉11%　CDS超越金融海嘯高位、瑞信：財政穩健　全球哪處網民最關心事件？（第二版）
【美股收市】道指飇825點 越3萬關 債息續回 納指收漲3.3%
【美股收市】道指飇825點 越3萬關 債息續回 納指收漲3.3%
【英鎊危機】英鎊兌港元撲8.9關　英倫銀行買債不足1億鎊　長息見回升壓力
【英鎊危機】英鎊兌港元撲8.9關　英倫銀行買債不足1億鎊　長息見回升壓力
【滙豐唔要姜濤？】滙豐聯乘Tyson Yoshi及Serrini舉辦音樂會　登入流動理財App可參加門票抽獎
【滙豐唔要姜濤？】滙豐聯乘Tyson Yoshi及Serrini舉辦音樂會　登入流動理財App可參加門票抽獎
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款