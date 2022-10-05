【TWTR】馬斯克於開庭前兩周同意以每股54.2美元收購Twitter　「收購可助他加快創建『X』應用程式的速度」（第二版）

▲ 【TWTR】馬斯克同意以每股54.2美元收購Twitter 避免兩周後與Twitter在法庭爭辯

Twitter（美：TWTR）收購案再有新進展，Twitter周二股價急升22.2%，收報52美元，成交25.77億美元，因Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）同意以當初4月25日確定的每股54.2元價格收購Twitter，以免兩周後與Twitter在法庭爭辯。

根據提交給美國證券交易委員會的文件，馬斯克周一致函Twitter時，提出繼續收購的建議。Twitter表示已收到信函，並打算接受馬斯克的收購價，以完成交易。文件指出，如果法庭同意立即終止訴訟，以及得到債務融資，馬斯克打算完成4月25日合併協議。

希望在Twitter平台上增加新服務

馬斯克指，收購Twitter可加快他創建「X」這個應用程式的速度，並表明希望在Twitter平台上增加新服務。「以約440億美元收購Twitter，是構建一種多功能應用程式的『催化劑』。」

馬斯克想將Twitter變作像微信及抖音般

馬斯克一直思考如何令Twitter變得更有用，並稱想將之變作像微信及抖音般，使用單一應用程式便能獲得廣泛服務，從傳送訊息至訂購食物及電召汽車等，故此他常將不同應用程式作比較。

馬斯克於Tesla股東周年大會上曾稱自己經常使用Twitter，並從根本上有令這個平台變得更好的想法，並將自己對Twitter的雄心狀志與其創建的X作比較。

「我確實認為若X.com或X公司可以回到過去，將有一個更大的宏願，雖然這可以從頭開始，但相信Twitter可助其加速3至5年，這對全球來說都非常有用。」

（第二版加入馬斯克最新言論）

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記者：譚志偉