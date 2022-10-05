▲ 【TWTR】馬斯克同意以每股54.2美元收購Twitter 避免兩周後與Twitter在法庭爭辯

Twitter（美：TWTR）收購案再有新進展，Twitter周二股價急升22.2%，收報52美元，成交25.77億美元，因Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）同意以當初4月25日確定的每股54.2元價格收購Twitter，以免兩周後與Twitter在法庭爭辯。

根據提交給美國證券交易委員會的文件，馬斯克周一致函Twitter時，提出繼續收購的建議。Twitter表示已收到信函，並打算接受馬斯克的收購價，以完成交易。文件指出，如果法庭同意立即終止訴訟，以及得到債務融資，馬斯克打算完成4月25日合併協議。

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記者：譚志偉