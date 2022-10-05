【比亞迪】穩坐全球電動車「龍頭寶座」 比亞迪單月銷量達20萬

比亞迪（01211）日前披露9月產銷快報，純電動與插電式混合動力車銷量首次超過20萬輛，合共售出20.1萬輛，按年增長187%，遠超市場預期，亦使得比亞迪繼續穩坐全球新能源車的「龍頭寶座」。首9個月計，累計售出117.5萬輛，按年增加255.3%。

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此外，9月海外銷售新能源乘用車合計7,736輛。電池板塊方面，9月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量為8.61GWh，今年累計裝機總量約為57.493GWh。

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相比之下，特斯拉（TSLA）公布的銷量數據卻令市場失望。第三季全球累計交付量34.4萬輛，不及市場預期的35.8萬輛。受消息影響，特斯拉於周一（3日）逆市下挫逾8%，創近4個月最大單日跌幅，市值蒸發700多億美元。

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撰文：林衛