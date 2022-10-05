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【行業點睇】冬儲在即供應進一步偏緊 煤炭價格先升後平穩

股樓投資 10:00 2022/10/05

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據內地報道，因冬儲在即，長協煤、非電煤結構性矛盾加劇，支撐港口動力煤價格有所走高。消息指，10月初秦皇島港口5,500大卡動力煤市場報價為每噸1,550至1,600元（人民幣，下同），較1個月前上漲約每噸280元，幅度超過兩成，但因電煤市場整體處於擴張期，供給量繼續下降，可用庫存指標環比上升0.56個百分點，可用庫存量繼續增加，電煤價格持續增加，惟增幅收窄。

【同場加映】青姐話：結餘快清零 定存最有型

事實上，現時本為中國電煤消耗淡季，但強保供政策使得主產區積極兌現長協煤，市場煤被削減，市場可售資源少，長協煤和市場煤的結構性矛盾突出。「金九銀十」是開工旺季，非電煤採購的積極性增加，進一步拉高了市場煤價格。同時，東北局部地區正式供暖，較往年提前進入民用和供熱用煤冬儲備煤期，煤炭採購需求節奏加快，對煤價形成了支持。

【延伸閱讀】大行報告：大和料恒指18500點現技術支持 另推薦12隻首選股份，請按【見下頁

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供應方面，原計劃於10月8日展開的大秦綫秋季集中修提前至9月28日，為期25天。大秦綫非施工日運量130萬噸，集中修期間日運量降至每日100至105萬噸，對環渤海港口煤炭調入量形成影響。不過，因經過前期補庫，當前電廠煤炭庫存充裕，燃料供應壓力不大。截至9月28日，秦港庫存已連續三日達500萬噸水平，曹妃甸港合計庫存持續向上突破，接近1,200萬噸水平。環渤海地區主要港口煤炭庫存穩定恢復，緩解了市場對於貨源緊張的擔憂。

【同場加映】溫股知新：短線無辦法 觀望為上策

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撰文：林衛

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