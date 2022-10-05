【券商點睇】扶持政策力度前所未有 國企成首批受益者

對於近日國內密集式出台鼓勵居民買樓的措施。銀河證券指出，房貸利率政策力度強於以往，「因城施策」範圍內的統一調整效果將更顯著。由於是人民銀行授權的大範圍統一調整，惠及的城市範圍更廣，較於之前城市各自調整政策的行為，對市場的提振效果將更為明顯。

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根據貝殼研究院數據，9月全國首套房平均房貸利率為4.15%，全國二套房貸平均利率為4.91%，本次首套房貸利率下調將打開部分城市的利率空間，降低剛需居民的購房成本。據該行對地產周期的分析，當房貸利率發生顯著變化之後，市場銷售變化需要 1至2個季度的時間。考慮到，「保交樓」有序進行並進入實質性執行階段，市場信心逐步恢復，第四季銷售將走上弱復甦的道路，加上去年的低基數，銷售按年降幅將穩步收窄。

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該行預計，房貸利率下降確實可以提振一部分市場需求，具有較強的指標意義，但由於本輪市場調整幅度更深、環境更複雜、購房者觀望情緒更濃厚，需求側的企穩還需要政策的合力，期待後續一二綫城市認房認貸規則的調整、專項貸款對房企紓困取得實質性進展等政策的出台。第四季或是支持行業企穩的政策窗口期，目前無論是金融機構，還是購房者對國企和民企態度差別依舊存在，在市場改善初期強信用的國企和少數民企將率先受益。

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撰文：林衛