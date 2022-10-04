▲ 【盡職調查】安永：反壟斷法及監管機構批覆為近年跨境交易重大風險 ESG調研對合規盡職調查更重要

全球各地近年加強外資投資併購的審查，為減低交易風險，盡職調查變得更重要。安永表示，在近年跨境交易中，反壟斷法及監管機構的批覆是一個重大的交易風險之一，故在合規盡職調查時需要特別留意，而同時，考慮到地緣政治問題，貪污腐敗和制裁篩查，特別是針對賣方供應鏈，例如分銷商和客戶等也是關注領域。

併購盡職調查最基本的範疇為財務及稅務、法律及商業合規，以評估目標公司的財務表現及經營情況、稅務及法務合規風險。視乎不同的交易及投資者背景，盡職調查會加入不同的元素，例如針對電子商貿、物流或連鎖零售公司，進行IT盡職調查實會是重點工作。

除了上述傳統盡職調查涵覆的範疇，安永全球網絡的香港法律成員機構林朱律師事務所合夥人鄭寶玉提到，隨著不同監管機構、企業自身及投資者ESG要求的提升，ESG調研，包括遵守ESG法律規則和ESG的披露，是近年合規盡職調查的重要一環。有關ESG考慮因素包括能源效率、環境風險如污染、商業人權和勞工標準、公司治理和報告、反賄賂、稅收和制裁合規性以及私隱。

料未來五年香港融資收購活動繼續活躍

另外，安永香港及澳門區戰略與交易服務主管曾志明表示，鑒於地緣政治、新冠疫情及利率上升帶來的連串影響及不明朗因素，環球經濟遇上前所未有的考驗。然而，香港併購交易仍然保持活躍，初創相關投資尤其注目。除了受惠於香港過往培育初創公司的穩健基石、國家與本地政府的支援措施，「特殊目的併購公司（SPAC）」上市機制，也為企業在香港增加融資管道。

過去一年市場上有不少跨國公司和私募基金收購香港公司的個案，包括物流、資訊科技和醫藥等領域。曾志明稱，港府正計劃深圳前海合作，支持香港注冊的私募基金，若有關計劃將來能夠落實，勢鼓勵國際私募基金來港注冊，而相關併購融資活動亦將更為活躍。

安永相信，隨本地培育的初創企業發展更趨成熟以及香港融資渠道的增加，未來五年香港的融資收購活動將繼續保持活躍。

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編輯：袁諾曦