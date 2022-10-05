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萬洲近6億美元 出售美國調味料業務

股樓投資 03:02 2022/10/05

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萬洲(00288)宣布，擬以5.8億美元出售旗下美國調味料業務薩拉托加食品專部，予為歐洲鹹點食料市場龍頭企業Solina。出售事項所得款項預期將撥充一般營運資金，及用於可能商業投資。

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被萬洲出售的薩拉托加食品專部，負責製作、設計、開發、配製及生產特製香料、調味料、拼配香料或調味料及煮食 醬料，以銷售予（其中包括）美國和加拿大的食品生產商 及餐飲服務供應商。至於買家Solina總部位於法國，透過就近客戶的35個生產場地及多個地方研發中心，為鹹點行業、餐飲服務及屠宰業界開發專屬食料。

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萬洲表示，不時對集團資產進行策略檢視，務求盡量擴大股東回報。董事認為出售事項實屬良機，可讓公司釋放有關資產的價值。董事相信透過出售事項，公司可重新分配資本至未來投資機會，追求其他商機，同時保持與買方，即本團部分生產設施的原材料策略供應商的重要關係。 萬洲認為出售事項、出售協議的條款及據此擬進行的交易乃按正常商業條款訂立， 誠屬公平合理，符合公司及其股東的整體利益。

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撰文 : 李尚毅

萬洲國際（00288） 港股

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