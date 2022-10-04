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【大行報告】維持內房緩慢復甦觀點 野村首選華潤置地

股樓投資 23:09 2022/10/04

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內地於9月尾出台一系列房地產寬鬆政策救市，野村認為有關政策可預防房地產板塊再惡化，並刺激住房需求。該行亦維持第四季實物地產銷售緩慢復甦觀點，其中行業首選為華潤置地（01109）。

 

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

 

內地出台的房地產寬鬆政策包括進一步降低抵押貸款利率、換購住房個人所得稅退稅，以及監管機構要求商業銀行向房地產行業釋放6,000億元人民幣的新融資額度。野村指有關刺激政策同時確認該行對中央政府就內房政策轉變的預期，短期內或將推動發展商股價上升。

 

【內房配股】 旭輝折讓逾12%先舊後新配股 淨籌6.23億元 復牌後股價急瀉逾15%【見下頁

    點擊圖片放大
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野村亦表示維持對第四季實物地產銷售漸進和緩慢復甦的看法，行業中除首選華潤置地外，亦偏好財務穩健的私企如龍湖集團（00960）及新城發展（01030），同時認為中海物業（02669）具吸引力，該行對以上股份均為「買入」評級。

 

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

 

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撰文：鄭昊彤

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大行報告 中海物業（02669） 新城發展（01030） 龍湖集團（00960） 華潤置地（01109） 港股

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