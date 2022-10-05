【筍工推介】譚仔雲南米線招聘「譚仔姐姐」 月薪可高達2萬多元 更有機會拍廣告加入樂壇

米線是香港人最愛的美食，其中譚仔雲南米線（「譚仔」）更開得成行成市，梗有一間在附近，而「譚仔姐姐」和「譚仔話」更成為了香港文化之一。

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為配合業務發展，譚仔現正公開高薪招聘大量全職或兼職前線員工，歡迎任何人士加入，學歷不拘，有良好晉升及「演出」機會，流利「譚仔話」更可獲優先考慮。



譚仔前線員工不但獲得專業餐飲樓面訓練工作機會外，更有機會踏上銀色旅途，加入樂壇出歌、與人氣藝人拍攝廣告及微電影，幕前演出絕不遜傳統選美勝出的佳麗。

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最近譚仔也舉辦了《2022譚仔小姐競選》，活動的唯一候選人、來自愉景新城分店店長汪東娥「東東」在出席投票的10名選委中以10票的支持票獲勝，當選「譚仔小姐」，得票率100%。

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於譚仔工作近4年的東東對當選「譚仔小姐」感到十分榮幸，她表示歡迎多一些有志之士加入譚仔姐姐大家庭，更分享她的得獎感言：「作為過來人，我在譚仔工作了4年了，感覺自己煥然一新。參加譚仔小姐應該是我做過最瘋狂的事，在完全陌生的領域自我挑戰好多次，同時對香港文化及香港這個城市有更加深入了解。」

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她又指，除了人工好、福利好、穩定的工作，還感受到公司體恤員工的溫暖，非常感恩。加入譚仔還有幕前演出機會，令到好多不可能的事都會發生，最初擔心講不好廣東話會給人笑，與客人難以溝通，後來發現發音不標準是沒緊要，反而成為更有特色的譚仔話，拉近與客人的距離，亦不會被人取笑。做人最緊要是心地好，肯做肯學，在譚仔會有很多工作機會，有無限可能。

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責任編輯：陳詠妍