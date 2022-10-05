【長和系】長和確認和Vodafone洽談 合併英國電訊業務

外電日前報道，英國電信商Vodafone（美：VOD）證實正與長和（00001）就旗下Vodafone英國與3英國可能合併展開談判。集團宣布，確認正與 Vodafone就可能合併英國流動電訊資產及 Vodafone 英國進行洽談，惟集團 並未就有關合併達成具法律約束力之協議。預計之交易涉及合併雙方在英國之業務， 集團及 Vodafone 將分別持有合併業務之 49%及 51%股權。交易完成時，雙方的相對股權將透過差異式槓桿債權注資而取得，當中並不涉及以現金支付作價。 目前無法確定是否會進行任何有關交易或其最終會否完成。

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消息指，當地監管機構之前反對減少營運商數目，但據報近日立場有變，因監管機構在新冠疫情期間了解到網路投資的價值。一旦交易落實，合併後的新公司將成為市場領導者，以便加速5G推出及擴大寬網連接。

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