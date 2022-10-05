  • 28°C
香港時間 : 20221005日 (週三) 02:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長和系】長和確認和Vodafone洽談 合併英國電訊業務

股樓投資 01:01 2022/10/05

分享：

分享：

外電日前報道，英國電信商Vodafone（美：VOD）證實正與長和（00001）就旗下Vodafone英國與3英國可能合併展開談判。集團宣布，確認正與 Vodafone就可能合併英國流動電訊資產及 Vodafone 英國進行洽談，惟集團 並未就有關合併達成具法律約束力之協議。預計之交易涉及合併雙方在英國之業務， 集團及 Vodafone 將分別持有合併業務之 49%及 51%股權。交易完成時，雙方的相對股權將透過差異式槓桿債權注資而取得，當中並不涉及以現金支付作價。 目前無法確定是否會進行任何有關交易或其最終會否完成。

【第4季部署】花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股  詳情請看【下一頁

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

消息指，當地監管機構之前反對減少營運商數目，但據報近日立場有變，因監管機構在新冠疫情期間了解到網路投資的價值。一旦交易落實，合併後的新公司將成為市場領導者，以便加速5G推出及擴大寬網連接。

中遠海控12億人幣 收購中遠海運供應鏈13%股權  詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

長和（00001） 港股

下一篇文章

【大行報告】維持內房緩慢復甦觀點 野村首選華潤置地
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第4季部署】花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股
【第4季部署】花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股
【國際科技】蘋果CEO：AR是未來趨勢 但並不看好元宇宙
【國際科技】蘋果CEO：AR是未來趨勢 但並不看好元宇宙
【室內設計】北角409呎舊樓60萬元重新裝修 變身日式簡約安樂窩 設計師：舊樓翻新有兩點需注意
【室內設計】北角409呎舊樓60萬元重新裝修 變身日式簡約安樂窩 設計師：舊樓翻新有兩點需注意
【青姐話】結餘快清零 定存最有型
【青姐話】結餘快清零 定存最有型
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【APPLE】需求不如預期 iPhone 14 Plus延期交貨
【APPLE】需求不如預期 iPhone 14 Plus延期交貨
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款