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【大行報告】末期股息按年增長3% 里昂上調新創建目標價至9.1元

股樓投資 22:45 2022/10/04

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里昂表示，新創建（00659）每股末期股息按年增長3%，高於該行預測。因其淨債務表現抵銷了對利潤表預測削減，里昂將新創建目標價上調至9.1元。新創建周一（3日）收報6.93元，跌2.4%。


 

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

 

里昂指新創建的2022財年下半財年經常性利潤比該行預測低11%，但其每股末期股息按年增長3%高於該行預期。該行預計收購仍是集團資本配置策略的重點，但集團亦會致力於逐步提高股息的政策。

 

【內房配股】 旭輝折讓逾12%先舊後新配股 淨籌6.23億元 復牌後股價急瀉逾15%【見下頁

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該行下調對公司2023年至2024財年的經常性利潤預測各24%及15%，以反映較低的公路收入假設、較高的富通保險的支出預測，以及人民幣滙價預測因素。不過因為公司較低的凈債務抵銷了對利潤表預測的削減，該行將新創建目標價由9元上調至9.1元，並重申「買入」評級。

 

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

 

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撰文：鄭昊彤

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新創建集團（00659） 大行報告

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