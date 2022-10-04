【大行報告】料壽險第三季新業務銷售反彈 瑞信首選中國太保

瑞信指內險股第三季股價下跌24%，落後恒指同期表現，而季內盈利表現方面財險較壽險理想。不過該行料壽險第三季新業務銷售將反彈，預計中國太保（02601）為唯一一家在第三季新業務價值實現增長的保險公司。

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該行預期若中國逐步重新開放，預期壽險股可受惠於經紀活動正常化、長期產品需求潛在復甦，以及A股市場或出現反彈。該行首選中國太保，主因其下半年新業務價值表現及股息有上行空間。

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由於疫情下出行量減少和自然災害賠付減少，瑞信預測中國人保（01339） 第三季汽車保險業務綜合成本率按季基本平穩，中國財險（02328） 第三季稅後淨利料增長超過50%。該行亦認為財險與人保第三季盈利或優於預期，認為現時為吸納機會。

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撰文：鄭昊彤