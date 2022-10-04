  • 29°C
香港時間 : 20221004日 (週二) 23:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名家看法】興證張憶東：港股底部似「沼澤底」　10月或見「short cover式」反彈　薦三類投資主題

股市 22:11 2022/10/04

分享：

分享：

興證張憶東：港股底部似「沼澤底」　10月或見「short cover式」反彈　薦三類投資主題

興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，內地政策多渠道發力，基礎設施建設、設備更新改造政策加快落地，房地產悲觀預期有望緩解。同時，港股賣空成交佔比已達歷史高位，由於港股做空力量過多擁擠，一旦中國穩增長政策短期超預期，很容易出現做空踩踏，港股10月有望出現short cover（冚倉）式反彈。

張憶東指，港股受海外資金面、情緒面及中國基本面等多重影響，已於歷史性底部區域，但他形容這個底部區域更像是「沼澤底」，建議投資者投資時要順應中國新時代經濟發展的大戰略，趨利避害。

他看好3大主題：（1）傳統行業中尋找類債券資產，例如獲取低成本資金和優質土儲的國企央企地產股、低估值高分紅的國企央企能源股、電訊股，經濟預期改善之後金融、交運、建材龍頭價值亦將重估；（2）消費及社會服務相關行業龍頭，包括社會服務、運動鞋服、食品飲料、醫藥板塊，料如果中國經濟預期、疫情預期改善，消費復甦預期也有望改善；（3）「新半軍（即新能源、半導體和軍工）」為代表的先進製造業。

今次內房的曙光較2014至2016年更黯淡

提及內地房地產，張憶東指，今輪房地產週期中，政府支持政策頻出，但房產銷售仍然疲弱，可能基於地方政府之間的政策差異、房價預期、收入預期以及信貸投放，並認為中國房地產行業的曙光取決於上述因素有所改善。只是，地產行業最終出現的曙光仍可能比2014至2016年更黯淡。

他預計，房屋銷售量將在未來幾個月企穩，但由於上述結構性和周期性因素，地產銷售可能難以在年底之前超過4月新冠疫情爆發前的水平，預計2022年中國全國住房銷售量和住房投資（不包括土地購買）都將下降。

相關文章：

【投資展望】惠理：第四季股市受三大因素困擾　投資應持盈保泰　中港股市迎轉捩點要看一件事？

【大行看法】華爾街淡友Michael Wilson：儲局即使轉向　盈利收縮風險不會消除

【冠軍分析師】興證張憶東：港股已是最糟的狀態　走勢視乎美聯儲轉向　互聯網短期風險偏好改善

編輯：袁諾曦

中國市場 財政政策 貨幣政策 港股 經濟 中國 金融

上一篇文章

【美國經濟數據】美就業市場降溫　8月職位空缺跌穿1100萬份

下一篇文章

【美股焦點】Rivian股價升9%　單季生產逾7300輛電動車符預期、維持年產2.5萬輛車目標
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期大升263點　滙豐ADR高港2.3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期大升263點　滙豐ADR高港2.3%（不斷更新）
【香港通關】李家超據報將於10月中施政報告宣布「0+0」　另擬派50萬張機票予全球旅客
【香港通關】李家超據報將於10月中施政報告宣布「0+0」　另擬派50萬張機票予全球旅客
【美股市況】道指升逾780點突破3萬關　納指漲3.4%（不斷更新）
【美股市況】道指升逾780點突破3萬關　納指漲3.4%（不斷更新）
【滙豐唔要姜濤？】滙豐聯乘Tyson Yoshi及Serrini舉辦音樂會　登入流動理財App可參加門票抽獎
【滙豐唔要姜濤？】滙豐聯乘Tyson Yoshi及Serrini舉辦音樂會　登入流動理財App可參加門票抽獎
【投行重組】瑞信瀕爆煲傳聞蔓延股價曾瀉11%　CDS超越金融海嘯高位、瑞信：財政穩健　全球哪處網民最關心事件？（第二版）
【投行重組】瑞信瀕爆煲傳聞蔓延股價曾瀉11%　CDS超越金融海嘯高位、瑞信：財政穩健　全球哪處網民最關心事件？（第二版）
【英鎊危機】英鎊兌港元撲8.9關　英倫銀行買債不足1億鎊　長息見回升壓力
【英鎊危機】英鎊兌港元撲8.9關　英倫銀行買債不足1億鎊　長息見回升壓力
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款