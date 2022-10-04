【英鎊危機】英鎊兌港元撲9算　英倫銀行第5日零買債

▲ 【英鎊危機】英財相關浩宏原批准千億救債市 央行忍手倒反映深謀遠慮

英倫銀行繼續入市買債，但每日買入規模愈來愈少，央行最新披露，今日操作沒有買入任何債券，反映金融市場回穩，英國債息續跌，英鎊一度大升0.9%，兌美元報1.1419，兌港元報8.9623。

英國財相關浩宏（Kwasi Kwarteng）上周致國會的信函顯示，批准英倫銀行買債規模不超過1000億英鎊，如有必要，央行可增加購買量，一如央行首份聲明所指可買入所需的規模。

千億英鎊的買債上限，顯示了財相等官員對債市的擔憂。

不過，央行實際操作極為嚴謹，雖然計劃每日最多買入50億鎊，實際上，首5日僅買入37億英鎊債券，比同期准買入250億英鎊的規模，用量僅14.8%，顯示央行同時考慮退市時，對市場的影響將大幅減少。

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記者：譚志偉