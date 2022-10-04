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【美國零售】Walmart強化訂閱服務　吸引民眾慳錢抗通脹

商業 20:03 2022/10/04

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零售商沃爾瑪 (Walmart)表示持續改善訂閱服務的優惠內容，相信通脹環境下仍可吸引消費者使用。（法新社圖片）

零售商沃爾瑪 (Walmart)最近表示會持續改善其「Walmart+」訂閱服務，盡管會員增長相比對手緩慢，該企仍看好其以實惠作賣點的服務，吸引消費者繼續付費訂閱，以享受不同優惠，對抗通脹成本，並刺激其總消費金額。

【日本漁業】日本秋刀魚收獲減　售價升十倍

通脹持續令生活成本上升，各地民眾都為能源及食品開支等頭痛，開源節流更重要，各種訂閱服務更首當其衝，舉如串流影音平台等。Amazon及Walmart都有推出額外訂閱服務，「Amazon Prime」及「Walmart+」，提供優先特賣折扣、免費送貨安排等內容。在經濟不明朗下，Walmart打算為其「Walmart+」訂閱服務加入更多優惠為主的內容，希望延續用戶的訂閱。該服務在2020年當時為吸引用戶在網上消費而設立，在歐美已復常，民眾重回實體店及減省非必要開支下要作出調整。

「Walmart+」主管Chris Cracchiolo表示，續訂及新用戶近數月仍見穩定，而且會員傾向年輕化、具技術能力及願意消費。而且服務亦有吸引預算緊張的消費者，有近四分一用戶亦同時接受政府食物援助。該企相信「Walmart+」更傾向會員優惠形式，讓消費者購物入貨、兼有入油折扣及免費串流服務。

截至7月底為止，其雜貨銷售市場份額增長中約有四分之三來自每年收入100,000美元或以上的家庭，Cracchiolo指訂閱計劃的目標是全美約5000萬個繁忙家庭，其消費大約是非會員的兩倍，預料通脹及預算緊縮會令民眾要精打細算，有助會員增長。

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責任編輯:王浩賢

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