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英國撤回減稅計劃 英鎊兌美元回升

股樓投資 20:27 2022/10/04

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因英國政府撤回減稅計劃，英鎊走強兌美元滙率回升，周一（3日）紐約交易時段尾市升1.4%，報1.132美元，收復逾一周前公布政策以來的跌幅。隨美元指數走軟，其他外幣兌美元亦稍升。

 

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周一紐約尾盤追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.4%，報 111.64，幾乎回吐 9 月 23 日以來的漲幅。另外英鎊兌港元亦回升，周二（4日）較早時報8.91港元。

 

【延伸閱讀】一文看盡美團京東 大行最新評級和目標價【見下頁】

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面對各方壓力，英國財政大臣關浩霆宣布撤回減稅計劃，承認取消45%的最高個人所得稅稅率提案存在爭議。受到原先公布的減稅計劃引發財政擔憂影響，英鎊兌美元上周一度跌至1.03水平。

 

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撰文：鄭昊彤

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