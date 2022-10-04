英國撤回減稅計劃 英鎊兌美元回升

因英國政府撤回減稅計劃，英鎊走強兌美元滙率回升，周一（3日）紐約交易時段尾市升1.4%，報1.132美元，收復逾一周前公布政策以來的跌幅。隨美元指數走軟，其他外幣兌美元亦稍升。

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

周一紐約尾盤追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.4%，報 111.64，幾乎回吐 9 月 23 日以來的漲幅。另外英鎊兌港元亦回升，周二（4日）較早時報8.91港元。

【延伸閱讀】一文看盡美團京東 大行最新評級和目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

面對各方壓力，英國財政大臣關浩霆宣布撤回減稅計劃，承認取消45%的最高個人所得稅稅率提案存在爭議。受到原先公布的減稅計劃引發財政擔憂影響，英鎊兌美元上周一度跌至1.03水平。

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭昊彤