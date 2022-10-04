【美國加息】聯儲局：潛在價格壓力高須加大力度 目標降通脹率至2％

美國紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯（John Williams）表示，雖然通脹有降溫跡象，但潛在價格壓力仍然過高，意味聯儲局必須加大力度控制通脹，又提到聯儲局將繼續行動，以幫助將通脹率降至2%的目標。

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威廉姆斯表示，收緊貨幣政策已經開始為需求降溫並降低通脹壓力，但強調工作還未完成。他未有對貨幣政策的下一步行動發表意見，但透露聯儲局會繼續行動。

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他亦指經濟增長放緩和失業率上升或是抗通脹的副作用，而美國今年經濟增長或接近持平。他預料明年只有輕微增長，到明年底失業率或由現時的3.7%升至4.5%，明年通脹率或回落至3％，在未來幾年朝2%發展。

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撰文：鄭昊彤