【大行報告】料「0+3」削本地消費 摩通下調GDP預測至收縮0.8%

摩通指香港8月零售銷量按年跌2.9%，並認為「0+3」檢疫政策或影響本港零售銷售，而次輪消費券的提振或10月才見效。該行亦下調本港今年第三季GDP季率預測1.7個百分點至8%，按年預測由升0.2%降至收縮0.1%，而全年計本港GDP預測則由收縮0.6%下調至收縮0.8%。

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該行指香港8月零售銷量按年跌2.9%，遠遜市場預期。而隨著「0+3」實施，該行料有更多本地居民計劃外遊，或在未來數個月「撬走」部分本地消費。至於入境旅行復甦，該行料會先由商務客帶動，並需等海外旅客對「紅黃碼」戒心減退。



出入口方面，本港出口7至8月期間持續遜預期，不過在過去兩個月進口跌勢更急下，商品賬逆差大幅收窄。至於零售銷售於過去兩個月溫和復甦，但只與第五波疫情前看齊，仍遠低於疫情前水平。







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該行亦就本地居民收入復甦緩慢、利率上升下按揭還款壓力增加等負面因素，下調香港今年第三季GDP季率預測1.7個百分點至8%，按年預測由原先升0.2%降至輕微收縮0.1%。全年計，本港GDP預測由收縮0.6%下調至收縮0.8%。

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撰文：鄭昊彤