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【美股追蹤】交付量遜市場預期 Tesla逆市挫8.6%

股樓投資 20:58 2022/10/04

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美股周一（3日）表現強勢，惟Tesla（TSLA）受其第三季交付量未及市場預期影響，逆市大跌8.6%，成為標普500指數最差表現的成份股。Tesla周一收報242.4美元。 

 

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

 

Tesla於第三季度生產共365923輛汽車，交付量達343830輛創紀錄新高，惟低於市場預期的359162輛，主要受發貨問題和芯片短缺影響。AJ Bell分析師Russ mold表示，公司第三季成交量數據可能不足以吸引新的買家，尤其是在全球金融市場動蕩，且受通脹和利率上升困擾的情況下。

 

【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

他亦指雖然Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）保證本季度的交貨將會更穩定，但生產和交付之間超過2.2萬輛的巨大差距還是令投資者感恐慌。

 

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

 

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撰文：鄭昊彤

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特斯拉（Tesla，美：TSLA） 標準普爾500指數 Tesla 馬斯克 美股

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