【美股追蹤】交付量遜市場預期 Tesla逆市挫8.6%

美股周一（3日）表現強勢，惟Tesla（TSLA）受其第三季交付量未及市場預期影響，逆市大跌8.6%，成為標普500指數最差表現的成份股。Tesla周一收報242.4美元。

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Tesla於第三季度生產共365923輛汽車，交付量達343830輛創紀錄新高，惟低於市場預期的359162輛，主要受發貨問題和芯片短缺影響。AJ Bell分析師Russ mold表示，公司第三季成交量數據可能不足以吸引新的買家，尤其是在全球金融市場動蕩，且受通脹和利率上升困擾的情況下。

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他亦指雖然Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）保證本季度的交貨將會更穩定，但生產和交付之間超過2.2萬輛的巨大差距還是令投資者感恐慌。

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撰文：鄭昊彤