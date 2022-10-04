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【內房危機】奧園健康公布與奧園資金來往調查結果　已聘顧問對內部監控進行檢討

股市 19:52 2022/10/04

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奧園健康公布與奧園資金來往調查結果

奧園健康 （03662） 就與母公司中國奧園 （03883） 的資金往來事項及原核數師德勤的指控公布獨立調查結果。奧園健康指，決議採納獨立調查的調查結果，並認為當中發現的問題並不影響集團的業務營運。

其中，有關去年12月公司與奧園間資金劃轉3.5億元人民幣，據調查結果，由於奧園面對流動性問題，情況緊急，資金劃轉申請據內部政策通過紙質申請表提出及審批，並僅由指定管理人員簽署，但公司會計人員不慎將資金劃轉申請表中的資金用途錯誤記為車位及商舖獨家銷售代理的保證金。

獨立調查委員會認為，奧園健康與奧園及旗下子公司、供應商等，存在若干資金劃撥、融資擔保及關聯交易等行為。上述資金劃轉或融資構成上市規則項下的以母公司集團為受益人的財務資助。但目前所有相關資金往來均已經全額償還到位。

同時，獨立調查委員會認為，奧園健康的內部監控在有關資金往來事項的關鍵節點未得到妥善執行，管理層應確保未來進一步與母公司資金往來，或與母公司進行任何的其他交易時，應嚴格遵守適用的上市規則。

針對匿名指控的調查　無發現在賬簿記錄有重大差異

針對奧園健康的數項匿名指控，包括銀行貸款失實3億變30億，及公司未披露為母公司供應商提供40億財務擔保，樂生活分公司於九台農商行的5億元未記錄銀行貸款，以及利用集團資金支付高管個人費用等指控，除了已公告之資金往來事項外，在調查中並無發現在賬簿記錄有重大差異，也並未識別匿名指控所提及的金融機構。

奧園健康指，由於無意及不慎疏忽，公司無就資金往來事項遵守上市規則的有關披露及批准要求。公司將嚴肅對待有關不遵守上市規則事件，以及獨立調查中發現在企業管治及內部監控系統方面的若干缺陷。為防止日後再發生類似事件，公司已委聘內部監控顧問對內部監控進行檢討，制訂出補救措施及落實執行。

奧園健康繼續停牌。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：袁諾曦

港股 中國奧園（03883） 奧園健康（03662）

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