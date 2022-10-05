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【投行人事】瑞信亞洲私銀高層接連跳船　駐星亞太區副主管離職、香港再流失5名高層（第二版）

Hot Talk 16:24 2022/10/05

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【投行人事】瑞信亞洲私銀高層接連跳船　駐星亞太區副主管離職、香港再流失5名高層（第二版）

財務狀況惹市場憂慮的歐資投行瑞士信貸（美：CS），近期屢傳出亞太區私人銀行高層離職。外電引述消息指，加入瑞信20年、去年才升任亞太區財富管理副主管的楊靜怡（Jinyee Young），將離開瑞信新加坡辦公室，轉投其他機構。另外，至少5名駐香港的瑞信私人銀行高層辭職。

彭博報道指，楊靜怡是最新傳出離職的瑞信亞太區私銀高層中，職級最高。據瑞信去年11月公布，原先為瑞信私人銀行部新加坡、馬來西亞和東南亞市場主管楊靜怡獲晉升，僅次於該行亞太區財富管理業務主管馬傑明（Benjamin Cavalli），馬傑明同時是瑞信香港分行行政總裁。

瑞信再次重申，該行資本和流動性穩健，並會繼續為亞太區客戶提供建議，探索目前具挑戰的市況。

瑞信去年委任馬傑明、楊靜怡的報道，可見【下一頁】

另外，彭博引述消息人士稱，近期辭職的人士包括：瑞信董事總經理、中國市場負責人Luke Chiu；董事兼中國團隊負責人Nelson Hui；香港團隊董事Steven Lau等，另有兩名高級私人銀行家在上月辭職。

（第二版加入楊靜怡離開瑞信內容）

【石Sir一周前瞻及異動股】金沙中國、石藥集團、三生製藥

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編輯：胡學能

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