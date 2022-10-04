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國債收益率回落 美股第四季首交易日造好

股樓投資 19:37 2022/10/04

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美國股市在第四季兼10月首個交易日（3日）造好，三大指數均錄得升幅，升幅由2.3至2.7％ 。因應美國9月製造業指數跌至近兩年半最低，減低市場對聯儲局繼續大幅加息預期，加上美國國債收益率回落，10年期債息一度跌至3.6厘以下，利好股市氣氛。

 

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

美國供應管理協會公布，9月份製造業指數跌至50.9的的近兩年半低位，但仍高於50，顯示經濟活動仍在擴張。在英國撤回取消45%最高所得稅稅率的建議後，美國10年期國債孳息亦回落。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡小米績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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道瓊斯指數周一收報29490點，升幅2.7% ；納斯達克指數收報10815點，升2.3% ；標準普爾 500 指數收報3678點，升幅2.6%。

 

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

 

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撰文：鄭昊彤

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