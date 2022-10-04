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【2022稅貸戰】業界料今年稅貸息勢加價 去年最低息1.08厘能否再現？

18:26 2022/10/04

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中銀香港今年爆冷率先推出稅貸。

銀行界老行尊認為，雖然本港經濟有待復甦，但因息率及資金成本趨升，銀行又已上調最優惠利率（P），遂料稅務貸款息今年勢加價。可是，由於稅貸競爭激烈，相信個別同業或再大打優惠牌，冀力搶高端的優質新客。

稅貸戰已開鑼，今年爆冷由中銀香港 （02388） 響頭炮掀戰幔，過往較多是花旗搶頭啖湯。中銀於上周四（9月29月）宣布推出分期「易達錢」稅季貸款，以貸款額100萬元及還款期12個月計，最低稅貸息為1.68厘。

上述息率較該行去年首次推稅貸的1.6厘，加價0.08厘，如以幅度計，上調5%。不過，去年中銀曾罕有兩度出招，第2次再出稅貸時大幅減價，息率從1.6厘劈至1.25厘，惟借貸額卻由100萬元加至300萬元。

中銀香港推稅貸　實際年利率低至1.68%兼享現金回贈3500元【下一頁

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，由於利率上升，利息成本有所增加，預計業界今年普遍會調高稅貸利率。然而，相信個別銀行為積極吸納優質新客戶，仍為會提供非常優惠的息率。

陳志偉補充，稅季貸款推廣一直以來都是各銀行開拓及吸納優質客的重要戰場，預期今年稅貸市場會一如以往競爭激烈。

陳志偉透露，該行現已開始準備稅貸優惠推廣工作，冀望是次推廣能吸引更多目標客群，選用該行的稅貸服務，相關稅貸服務推廣內容及詳情將於稍後公布。

回顧去年的大混戰，大新 （02356） 以1.08厘為全城最低息，兩大發鈔行亦高踞平息榜3甲，分別為渣打香港 （02888） 的1.18厘及中銀的1.25厘，撼贏華僑永亨信用財務的1.28厘。而建行亞洲為1.31厘，星展及東亞 （00023） 齊為1.33厘，恒生 （00011） 1.35厘，花旗、上商及交銀香港同報1.38厘，滙豐（HSBC）則為1.46厘，打入10大最低息榜。

去年以虛擬銀行眾安（ZA Bank）率先推出稅貸戰，標榜「一咬就稅」的貸息為1.75厘；其後多次減價，例如：以優惠券享1.58厘，其後再割價至1.49厘，甚至劈至1厘的超低息。

另方面，業界去年曾各出奇招谷客，分別以現金回贈、現金券及超市禮券獎賞稅貸客。

3個月港元定存爆3.3厘破頂息 10月開局多間港銀加息搶存【下一頁

中銀上周指，在加息周期下，該行繼續提供特優利率，助客戶靈活調配資金。由即日起至10月31日，客戶經電子渠道、包括中銀香港手機銀行應用程式、網上銀行及網頁申請分期「易達錢」稅季貸款，以貸款額100萬元及12個月還款期計，可享實際年利率低至1.68厘，且豁免全期手續費及最高達3500港元現金回贈 。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理劉寶萍表示，為進一步促進低碳生活，積極推行「無紙化」的網上貸款。截至今年9月中，該行電子渠道辦理的私人貸款金額按年上升逾3成。

中銀分期「易達錢」稅季貸款的貸款額為高為400萬元或月薪18倍（以較低者為準），提供最多60個月的彈性還款期供選擇。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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眾安銀行 虛擬銀行 渣打集團（02888） 大新銀行（02356） 上海商業銀行 加息 中銀香港（02388） 稅務貸款

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