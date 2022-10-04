【HSBC滙豐】滙豐探討出售加拿大滙豐銀行　分析料估值550億元　倫敦股價升5%

HSBC滙豐 （00005） 據報正探索以數十億英鎊的價格，出售其位於加拿大的業務。消息傳出後，滙豐倫敦股價早段曾見484.31便士，升5%，折合約42.58港元，較港股周一（3日）收市價高5.5%。

英國天空新聞（Sky News）報道，滙豐正與摩根大通的投資銀行家合作進行一項交易，意味滙豐將進一步縮減在北美的業務。報道稱，滙豐的董事會已指示摩通的投資銀行家為其在加拿大的業務尋找潛在的買家，消息人士稱，對滙豐而言，出售不論在財務，還是象徵意義上，都將是一筆巨大交易。

滙豐發言人回覆查詢，指滙豐定期審視其在所有市場的業務，目前正審視在加拿大的全資子公司的戰略選擇，正在探討的選項包括可能出售集團在加拿大滙豐銀行的100%股權，加拿大滙豐銀行是非常強大的企業，是加拿大領先的國際銀行，然而審視處於早期階段，未有作出決定。

據滙豐網站，該行是加拿大第七大銀行，自1980年代初以來已在加拿大進行十多次收購。報道引述分析認為，滙豐在加拿大子公司的價值可能在70億美元（549.5億港元）左右。

加拿大業務利潤佔整體4%

翻查滙豐2021年報，滙豐位於加拿大的業務，去年除稅前利潤7.68億美元，按年多賺1.5倍，佔去年滙豐整體環球業務除稅前利潤4.1%。加拿大業務的稅前利潤當中，以工商金融佔最大，利潤5.44億美元；其次是俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場，利潤1.45億美元；第三是財富管理及個人銀行，利潤1.41億美元；最後是企業中心，錄得6200萬美元虧損。

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編輯：胡學能