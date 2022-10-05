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烏克蘭女難民返國 仍望英前男友回心轉意

環球社會熱點 08:35 2022/10/05

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英國一名男子早前與烏克蘭女難民的短暫姻緣吸引不少關注，兩人關係仍然撲朔迷離。女難民日前決定離開英國，返回仍處於戰爭的祖國烏克蘭，已分手的前男友竟前來送機。女子受訪時坦承，離開前最後一刻仍希望前男友回心轉意挽留自己。

烏美女難民指英男前度對她如工人 曾經以為會共度餘生 【下一頁】

加尼特（Tony Garnett）早前確認，與22歲的烏克蘭美女難民卡爾卡迪姆（Sofiia Karkadym）結束4個月的情人關係。卡爾卡迪姆周一（3日）乘搭飛機，經波蘭返回烏克蘭。加尼特雖然與卡爾卡迪姆分手，但仍有前來送機。

卡爾卡迪姆表示，在登機離開英國前最後一刻，仍希望加尼特改變心意挽留自己，但對方並沒有。卡爾卡迪姆透露有買回程機票，但強調只有加尼特回心轉意下才會回來英國。卡爾卡迪姆坦言仍愛加尼特，亦對數月來發生的事情感抱歉。

卡爾卡迪姆稱今次返回烏克蘭與加尼特情變有關，表示需要家人的支持，亦想探望長達半年未見的家人。同時，卡爾卡迪姆祖母即將迎來70歲生日，今次回國亦為對方慶生。

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為烏美女難民拋妻棄女 英男確認4個月戀情玩完 【下一頁】

對於在英國的時光卡爾卡迪姆坦言有複雜的感受，雖然有不少好事發生，但從未預期自己與加尼特的關係會如此注目，一切使她在當地的生活變得困難。

卡爾卡迪姆今年5月從烏克蘭抵達英國逃避戰火，入住加尼特和前女友洛娜（Lorna Garnett）家中暫住，未料10日後加尼特選擇公布與洛娜分手，並和卡爾卡迪姆一齊。但加尼特上月底確認，與卡爾卡迪姆的戀情僅維持4個半月。

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責任編輯：吳漢培

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