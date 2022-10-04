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【譚仔請人】譚仔公開招聘「譚仔姐姐」　福利包括出歌拍廣告機會　誰是新任「譚仔小姐」？

股市 18:05 2022/10/04

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譚仔公開招聘「譚仔姐姐」　有機會出歌拍廣告　誰是新任「譚仔小姐」？

「譚仔」宣布要請「譚仔姐姐」！譚仔國際 （02217） 旗下譚仔雲南米線表示，為配合業務發展，譚仔現正公開招聘大量全職及兼職前綫員工，員工月薪高達2萬多元，並享有超過10多項員工福利。譚仔指，譚仔前綫員工不但獲得專業餐飲樓面訓練工作機會外，更有機會踏上銀色旅途，加入樂壇出歌、與人氣藝人拍攝廣告及微電影。

其他員工福利包括新人獎金、介紹人獎金、勤工獎、酌情或營業獎金、跨區交通津貼、每月例假、子女獎學金等。

譚仔指，對有意入職人士的學歷不拘，但具2年餐飲經驗及操得流利「譚仔話」可獲優先考慮。

新任「譚仔小姐」夥麥明詩及沈殷怡推新米線

另外，譚仔指，唯一候選人愉景新城分店店長汪東娥「東東」當選新任「譚仔小姐」，周三（5日）聯同港姐冠軍麥明詩及曾獲地球小姐冠軍的沈殷怡一同推廣譚仔全新產品「脆肉鯇木瓜魚湯米線」。

東東指，自己在譚仔工作了4年了，形容參加譚仔小姐應該是她做過最瘋狂的事，又指不會放棄學廣東話。她稱，最初擔心講不好廣東話會給人笑，與客人難以溝通，後來發現發音不標準是沒緊要，反而成為更有特色的譚仔話，拉近與客人的距離，亦不會被人取笑。

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編輯：袁諾曦

港股 譚仔國際（02217）

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