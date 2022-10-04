【紐元定存】紐元定存最高息享11.88厘 花旗料新西蘭央行加息半厘

▲ 花旗及中銀香港齊料紐國於周三加息半厘。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

新西蘭將於明天（10月5日）議息，花旗及中銀香港 （02388） 不約而同預期紐央行屆時將加息半厘。此外，3間港銀已急不及待，近日搶閘加紐元定期存款息，高息可酌量抵消強美元令商品貨幣偏弱的打擊。

中銀香港個人數字金融產品部財富顧問處資深財富顧問高耀豪回應本報查詢指，紐儲行行長於8月底表示未來至少會多加兩次息，當利率到達3厘時，便可踏上緩行道路，並依賴數據再作決定。

高耀豪續說，配合目前通脹環境，加上新西蘭第二季經濟仍然錄得正增長，相信10月初的議息會議中，紐儲行將再加息半厘。目前利率市場反映，預期今年最終將加息到達4厘，而利率將於明年7月將到達5厘時便見頂。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預期10月新西蘭央行或加息50點子至3.5厘；11月會議再加息25點子至3.75厘，而今年底的最終利率或達4厘。

在澳紐加商品貨幣中，廖嘉豪認為，澳元的表現暫可看高一線；且在強美元下，料澳元可跑贏英鎊及日圓等非美貨幣。

廖嘉豪料，澳元於未來3個月報0.65，半年至1年重上0.68，兩年長期目標為0.76。紐元於未來3個月報0.58，半年至1年為0.6，兩年長期目標為0.67 。加元於未來3個月報1.33，半年至1年為1.31，兩年長期目標為1.25。

廖嘉豪補充，料美滙指數下一阻力或為115.68，3個月內見111.98，未來半年至1年回落至105.07，兩年長期目標價為101.11。而英鎊於3個月內料見1.1，半年至1年為1.2，兩年長期目標為1.28。日圓於3個月內報145 ，半年、1年及兩年皆重上139水平。歐元於3個月內仍低見0.98，半年至1年重上1.05，長期目標為1.1。

另方面，紐元定期存款不乏高息之選，包括建行亞洲及招商永隆等中資行有提供特惠息。花旗的1年期息率有2.5厘，大眾銀行及星展同期息率更達2.6厘。

7天短存高息選擇最多，南商年息為8.5厘，集友年息為10厘，恒生 （00011） 於上周六（10月1日）大幅上調2.5厘，新息率至11厘，昨天（3日）中銀香港也勁加1厘至11厘。而滙豐（HSBC）早於7月已勁加兩厘，新息率至10.5厘。至於冠全城是富邦的11.88厘年息。

另一邊廂，工銀亞洲昨也新推兩周年息有6.5厘。

順帶一提，澳洲今天（4日）議息，只加息0.25厘，較預期的半厘少，澳元一度急挫約1%，低見0.64，紐元暫報0.57。

更多【高息定存】文章

相關文章：【銀行定存】工銀亞洲推新客定存優惠 港元定存最高3.6厘年利率

【美元定存】美元7天定存最高息10厘 恒生多個存期加息搶攻

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪