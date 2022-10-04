【美國零售】美罐裝雞尾酒市場急升　傳統酒商加入競爭

▲ 美國罐裝雞尾酒去年銷售增4成，刺激更多傳統啤酒商加入競爭。（法新社圖片）

疫情令酒吧等難以如常開店，更多人選擇購買樽裝或罐裝酒類飲品在家中品嚐，當中口味亦有變化。數量顯示在美國去年的罐裝雞尾酒銷售額急速增長，吸引到更多傳統酒商加入競爭。

【漁業】日本秋刀魚收獲減 售價升十倍

近年消費者注重健康意識，含糖飲品及高濃度酒精的需求降低，取而代之是各種調味蘇打水及微勳類或無酒精成份飲品流行，在美國便有Hard Seltzer微勳蘇打飲品。但據市場調查機構NielsenIQ的數據顯示，去年美國的微勳蘇打飲品銷售下跌5.5%，取而代之的是罐裝雞尾酒產品需求急升，美國蒸餾酒委員會（DISCUS）資料顯示去年的銷售額達到16億美元，比前年增加42.3%。吸引到更多傳統啤酒商注意，生產如瑪格麗特、椰林飄香及黛克瑞等口味的罐裝雞尾酒。

美國蒸餾酒委員會的調查報告反映，逾9成2的受訪者稱罐裝雞尾酒十分方便飲用，82%表示其口味比啤酒更好，94%覺得口味符合個人選擇。發言人表示美國消費者對飲品愈來愈注重方便、味道、多樣性及品質。雖然罐裝雞尾酒僅佔2021年美國酒精市場銷售約4.6%，但預料會隨啤酒商加入市場提供更多選擇擴大。報告亦提及啤酒銷售並未有下跌，但市場佔有率有出現流失。傳統啤酒商如美國喜力、百威英博、Molson Coors等都已陸續宣佈研發及推出罐裝雞尾酒產品。

【消費券】腦場周末人流增4成 砌機升級客各有所求

責任編輯:王浩賢