【美股焦點】傳Meta縮減紐約的擴張計劃後　擬關閉當地一個辦事處

彭博引述消息指，Facebook母企Meta Platforms Inc.（美：META）在縮減其在紐約的擴張計劃後，正計劃關閉其在紐約的一個辦事處。消息人士指，該公司正行使其選擇權，終止其在曼哈頓公園大道南225號的租賃。

Meta一直整合其在紐約的員工隊伍，在哈德遜廣場（Hudson Yards）建立辦公室，並推進賓夕法尼亞車站附近的法利大廈（Farley Building）的計劃。惟彭博報道指，該公司一直縮減其在該市的一些增長計劃。

Meta發言人Jamila Reeves周一在電郵聲明中表示，公園大道南225號是很好的橋樑空間，使公司能在哈德遜廣場和法利大廈的新辦公室辦公，公司正努力確保進行集中而平衡的投資，以支持公司最具戰略性的長期優先事項。Meta仍堅定致力於紐約並進一步鞏固公司在當地的業務。

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編輯：胡學能