▲ Loeww在巴黎時裝周中，展示像素風​​服裝，將虛擬世界的元素帶回現實。

隨著元宇宙盛起，不少高端時裝品牌都推出了供綫上虛擬人像穿著的服裝。正當大品牌都費盡心思將綫下產品帶入綫上時，來自西班牙的高端品牌Loeww則在巴黎時裝周中，展示像素風​​服裝，將虛擬世界的元素帶回現實。

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Loewe在巴黎時裝周的時裝季中，為時裝界帶多了具視覺衝擊的像素風​​服裝。不論是上衣還是和褲子，衣物的邊緣都呈現鋸齒狀，且帶有極為明顯的深色邊線和陰影，彷如從電玩遊戲《Minecraft》世界的產物。

事實上，Loewe是次帶來的像素風​​服裝，是採用了時裝界常用的「視覺陷阱（trompe l'oeil）」效果，讓觀眾在剛看到服裝時，會產生視覺錯亂。但與以往有別的是，是次Loewe不是讓2D的物品打造3D的感覺，而是將3D的衣服打造成2D的模樣。

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責任編輯：殷凱怡

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