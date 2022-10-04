【一時佳話@iM網欄】尋回初心

有一次筆者與一位基督教教友交流，談到一個現象，就是不少人初信時如何熱情投入奉獻，後來卻離開教會，甚至否定教會。他對此反差百思不得其解，於是筆者便反差地跟他分享一個佛教故事。

高僧喝水啟迪心靈

有一位得道高僧外出弘揚佛法，途經一個森林時迷路，時已然入黑，他又走得又飢又渴，可是荒山野嶺那來落腳之處？正在飢渴難耐時，忽然看到一潭水池，於是急不及待俯身喝水。池水入口，香甜無比，尤如甘露，口渴的他喝個不亦樂乎。他之後更在附近找到一間破廟落腳，等天亮後再趕路。

翌日，高僧醒來後即繼續趕路，路經昨夜的水池時，竟發現池水混濁無比，水池還沉積着好多動物和昆蟲屍體。一想到昨夜竟然喝了那麼多的污水，立即噁心無比，並想把昨夜所喝的水全吐出來。

霎時，昨夜喝水時感覺的香甜甘露，與這刻的噁心作嘔感受，形成一個很大的對比。高僧一怔，昨夜和今晨的池水並沒有不同，也是相同的池水，怎麼自己的感受卻如此天差地異呢？

這是因為時間不同（昨夜 vs 今晨），狀態不同（疲勞、口渴 vs 睡眠充足、不口渴），但最重要的是環境信息不同（只看到水池 vs 看見周邊環境）。這些信息造成我們對人、物和事的看法感受不一樣。

很多保險新同事入職，初時生意很好，也很樂意介紹朋友入盟團隊。隨着時日漸長，經驗、知識和技巧也愈來愈扎實，理論上業績也應該做得更好才是，但事實卻背道而馳，做久了反而愈做愈差。這和文首提及教會的情況差不多，也和高僧喝水故事如出一轍。

事情變不了變心情

所謂「人的絕路，神的開始」，很多人信教前後也是處於人生低谷。而新同事入職前也是在舊行業、公司和工作上遇到瓶頸和不快。這情況就如故事中昨夜的疲渴狀態一樣，很想尋找出路。待低谷過去，需要被解決，對信仰和工作的熱情也有所改變。

新教友和同事，初時由於所知不多，只看到吸引自己的一部分，並沒有看清整個畫面。待接觸多了不同的人和事，感受也變得不再單純。可能因為不認同某人的處事方式，或討厭某人便選擇邊緣化自己，甚至離開。

感受和看法無分對錯，只分開心與不開心。筆者認為一件事並無價值，它的價值是由看它的人所賦予。

常言道：「改變不了天氣，便改變心情。」確實，世上有些事情可能真的是一個詛咒，未必會有出路，既然事情改變不了，何不尊重事實，改變心情？與其抱怨度日，何不樂觀一點，懷着希望、感恩的心活下去？

作者＿周榮佳 作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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