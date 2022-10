【一時佳話@iM網欄】尋回初心

有一次筆者與一位基督教教友交流,談到一個現象,就是不少人初信時如何熱情投入奉獻,後來卻離開教會,甚至否定教會。他對此反差百思不得其解,於是筆者便反差地跟他分享一個佛教故事。

高僧喝水啟迪心靈

有一位得道高僧外出弘揚佛法,途經一個森林時迷路,時已然入黑,他又走得又飢又渴,可是荒山野嶺那來落腳之處?正在飢渴難耐時,忽然看到一潭水池,於是急不及待俯身喝水。池水入口,香甜無比,尤如甘露,口渴的他喝個不亦樂乎。他之後更在附近找到一間破廟落腳,等天亮後再趕路。

翌日,高僧醒來後即繼續趕路,路經昨夜的水池時,竟發現池水混濁無比,水池還沉積着好多動物和昆蟲屍體。一想到昨夜竟然喝了那麼多的污水,立即噁心無比,並想把昨夜所喝的水全吐出來。

霎時,昨夜喝水時感覺的香甜甘露,與這刻的噁心作嘔感受,形成一個很大的對比。高僧一怔,昨夜和今晨的池水並沒有不同,也是相同的池水,怎麼自己的感受卻如此天差地異呢?

這是因為時間不同(昨夜 vs 今晨),狀態不同(疲勞、口渴 vs 睡眠充足、不口渴),但最重要的是環境信息不同(只看到水池 vs 看見周邊環境)。這些信息造成我們對人、物和事的看法感受不一樣。

很多保險新同事入職,初時生意很好,也很樂意介紹朋友入盟團隊。隨着時日漸長,經驗、知識和技巧也愈來愈扎實,理論上業績也應該做得更好才是,但事實卻背道而馳,做久了反而愈做愈差。這和文首提及教會的情況差不多,也和高僧喝水故事如出一轍。

事情變不了變心情

所謂「人的絕路,神的開始」,很多人信教前後也是處於人生低谷。而新同事入職前也是在舊行業、公司和工作上遇到瓶頸和不快。這情況就如故事中昨夜的疲渴狀態一樣,很想尋找出路。待低谷過去,需要被解決,對信仰和工作的熱情也有所改變。

新教友和同事,初時由於所知不多,只看到吸引自己的一部分,並沒有看清整個畫面。待接觸多了不同的人和事,感受也變得不再單純。可能因為不認同某人的處事方式,或討厭某人便選擇邊緣化自己,甚至離開。

感受和看法無分對錯,只分開心與不開心。筆者認為一件事並無價值,它的價值是由看它的人所賦予。

常言道:「改變不了天氣,便改變心情。」確實,世上有些事情可能真的是一個詛咒,未必會有出路,既然事情改變不了,何不尊重事實,改變心情?與其抱怨度日,何不樂觀一點,懷着希望、感恩的心活下去?

作者_周榮佳

