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【英國王室】王太后童年照曝光 被指笑容似外玄孫女

環球社會熱點 08:05 2022/10/05

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英國已故君主伊利沙白二世的母親王太后已於2002年離世，享年101歲。管理英國王太后祖傳城堡的機構近日公開兩張王太后童年照，並指和英國王儲女兒夏洛特公主面容相似。有粉絲回應表示，兩人笑容十分神似。

查理斯自嘲愛發脾氣 稱「枝筆好情緒化」 【下一頁】

伊利沙白王太后（Queen Elizabeth The Queen Mother）父親為第14代斯特拉斯莫爾和金霍恩伯爵 （Earl of Strathmore and Kinghorne）里昂（Claude Bowes-Lyon），她亦成長於蘇格蘭祖傳格拉姆斯城堡（Glamis Castle）。

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管理機構近日在社交平台上發布兩張王太后黑白童年照，並指城堡檔案管理員在查看王室成員相片時，認為和夏洛特（Princess Charlotte）有著驚人的相似之處，並詢問網民是否認同。

哈里梅根發布官方相 距查理斯家庭照僅兩日 【下一頁】

有網民留言表示，兩人都擁有同樣可愛的笑容。亦有網民認為，兩人相似度驚人。

格拉姆斯城堡自1372年起，就屬於里昂家族擁有，王太后童年亦在此度過，她亦在此誕下次女瑪嘉烈公主（Princess Margaret）。現時每年都有逾10萬名遊客到訪城堡。

責任編輯：李俊儀

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