【英國王室】王太后童年照曝光 被指笑容似外玄孫女

英國已故君主伊利沙白二世的母親王太后已於2002年離世,享年101歲。管理英國王太后祖傳城堡的機構近日公開兩張王太后童年照,並指和英國王儲女兒夏洛特公主面容相似。有粉絲回應表示,兩人笑容十分神似。

伊利沙白王太后(Queen Elizabeth The Queen Mother)父親為第14代斯特拉斯莫爾和金霍恩伯爵 (Earl of Strathmore and Kinghorne)里昂(Claude Bowes-Lyon),她亦成長於蘇格蘭祖傳格拉姆斯城堡(Glamis Castle)。

管理機構近日在社交平台上發布兩張王太后黑白童年照,並指城堡檔案管理員在查看王室成員相片時,認為和夏洛特(Princess Charlotte)有著驚人的相似之處,並詢問網民是否認同。

有網民留言表示,兩人都擁有同樣可愛的笑容。亦有網民認為,兩人相似度驚人。

格拉姆斯城堡自1372年起,就屬於里昂家族擁有,王太后童年亦在此度過,她亦在此誕下次女瑪嘉烈公主(Princess Margaret)。現時每年都有逾10萬名遊客到訪城堡。

責任編輯:李俊儀