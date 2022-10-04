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【TSLA】Tesla周一大跌9%　Cathie Wood 近4個月首入場撐

股市 17:11 2022/10/04

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【TSLA】Tesla周一大跌9%　Cathie Wood 近4個月首入場撐

特斯拉（Tesla，美：TSLA）上季交付量雖創新高，但未及市場預期，觸發周一股價大跌8.6%。獲稱為「科技女股神」的Cathie Wood旗下方舟投資趁Tesla回調入市，在周一入市吸納132,213股Tesla ，以昨日收市價242.4美元計，該批貨值3204萬美元（約2.5億港元）﹐為Cathie Wood年內第二次入市增持Tesla。

Cathie Wood昨日以旗下ARKK、ARKW入市買入Tesla，雖然該兩家主動ETF年內跌幅達60%，明顯跑輸大市，但上輪增持Tesla時機不錯。她上次於今年6月出手，當時Tesla約處於600多美元，在8月「一拆三」前Tesla回升至近900美元。以攤薄後股價計，Cathie Wood是次入場價與上輪相若。

Cathie Wood是Tesla長期擁躉，但在去年第二季至今年第二季，旗下基金連續5個季度減持Tesla。

美國債息、匯價因最新經濟數據轉弱而回落，美股周一表現強勢，Tesla逆市大跌，為標普500指數最差表現的成份股。

Tesla周二盤前反彈3%，約報250美元。

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編輯：麥德銘

基金 ETF Cathie Wood 美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 標準普爾500指數

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