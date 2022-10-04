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【科技戰】挑戰高通專利訴訟受挫　蘋果上訴再被駁回

科技 17:00 2022/10/04

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蘋果就與高通專利有關的不利裁決，再次向美國最高法院提出展開上訴聆訊的要求，但該法院昨日（3日）表明不會應蘋果要求。

蘋果（Apple）與芯片商高通（Qualcomm）的專利之爭持續多年，直至2019年達成和解，事件才稍為平息。及後，蘋果先後兩次就與高通的專利爭議提出上訴，惟近日再次被美國最高法院駁回。

【芯片戰】美國最快10月內　公布AI芯片出口限制規定

高通於2017年起訴蘋果，指iPhone、iPad和Apple Watch侵犯了其多項移動技術專利，亦成為蘋果和高通專利戰的開端。兩家科企巨頭終在2019年達成和解，並簽署為期6年的專利特許和使用高通芯片的合約。

惟蘋果仍就美國專利局2020年的一項不利裁決進行上訴，原因是高通在和解協議有效期，即2025年後，可以再就相關的專利爭議再次向蘋果提控。美國巡迴上訴法院隨後表示拒絕聆訊蘋果的上訴，並維持專利局裁決不變。

對此，蘋果不服，再次向美國最高法院提出展開上訴聆訊的要求，但該法院昨日（3日）公布裁決結果，表明不會應蘋果要求，展開聆訊。

【蘋果動向】iPhone 6系列步入歷史　正式被列為「過時產品」

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責任編輯：殷凱怡

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